Dans cette série estivale, nos journalistes vont à la rencontre de personnes ou d’institutions qui font rayonner la culture hors des grands centres.

J’ai toujours aimé la Petite-Nation, l’une des régions parmi les plus méconnues et les plus belles du Québec. Originaire de l’Outaouais, j’ai évidemment un parti pris. Mais son décor encore accroché à un passé rural qui refuse de mourir me comble d’enchantement chaque fois qu’il s’offre à moi.

C’est donc avec beaucoup de plaisir que je me suis rendu à Plaisance (en prenant soin d’éviter la route 50, lui préférant la plus tranquille 148) pour y découvrir un lieu culturel qui mérite qu’on s’intéresse davantage à lui : le Centre d’art populaire du Québec.

C’est Pascale Galipeau, pour qui l’art populaire n’a aucun secret, qui m’a parlé de cet endroit inauguré en août 2021. Elle m’a surtout parlé de son fondateur, Olivier Favre, un homme qui nourrit une réelle passion pour les « patenteux ». Il caressait depuis longtemps le rêve de créer un lieu consacré à cette forme d’art qui a la faculté de rendre heureux ceux qui vont à sa rencontre.

Est-ce son côté parfois naïf qui conserve quelque chose proche de l’enfance ? Ou l’ingéniosité des créateurs qui maîtrisent l’art de détourner la fonction des objets ? Toujours est-il qu’on regarde souvent les œuvres d’art populaire avec un sourire plaqué au visage.

Le Centre d’art populaire a été érigé dans l’ancien presbytère de Plaisance. Olivier Favre et ses partenaires viennent d’aménager une nouvelle section à l’arrière du bâtiment. Sur deux étages, des salles nous montrent le travail de nombreux artistes comme René Dandurand, Benoit Desjardins, Rémi Dumas, Léon Ipperciel, Lionel Labbé, Cléophas Lachance, Raymond Leroux, Francine Noël, Georges Racicot, Michel Therrien, Alain Vachon et plusieurs autres.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les salles d’exposition du Centre d’art populaire du Québec rassemblent les œuvres de plusieurs dizaines d’artistes.

Cet été, une salle est vouée à l’art de la courtepointe, aux coqs et aux appelants de chasse. « Les gens ont une conception réductrice de l’art populaire, dit Olivier Favre. Pourtant, la démarche de ces artistes est celle de vrais créateurs. C’est fascinant de voir comment ils réutilisent des objets et leur procurent un autre rôle. »

Le pataphysicien Florent Veilleux

Une fois que vous aurez visité toutes les salles, vous serez invité à descendre au sous-sol. Et là, ce sera l’émerveillement total. Je vous l’assure. C’est à cet endroit qu’on présente les œuvres de Florent Veilleux, ce pataphysicien qui a créé, au cours de sa vie, des centaines de pièces automatisées tout droit sorties de son imaginaire débridé.

C’est après avoir lu ma chronique, parue lors du décès de ce créateur inclassable, en janvier 2023, qu’Olivier Favre a eu l’idée de faire l’acquisition d’une partie de la collection de l’artiste1. Une rencontre avec des membres de la famille a eu lieu et, grâce à une entente, la pérennité du travail de Florent Veilleux est assurée.

« Des années avant sa mort, Florent Veilleux avait fait part de son souhait de voir quelqu’un prendre en charge son œuvre, dit Olivier Favre. Voilà, c’est fait. »

En pénétrant dans la salle consacrée à Florent Veilleux, un système de détection de mouvements met en action les pièces exposées. Je vous préviens : en une seconde, vous allez redevenir un enfant. Quant aux vrais enfants qui vous accompagneront, ce sera très difficile de les retenir.

L’art de Florent Veilleux PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Œuvre de Florent Veilleux exposée au Centre d’art populaire du Québec

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Œuvre de Florent Veilleux exposée au Centre d’art populaire du Québec

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La salle consacrée à Florent Veilleux rassemble plusieurs dizaines d’œuvres.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Tous les mécanismes des œuvres de Florent Veilleux ont été réglés par Michel Grenier.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les visiteurs peuvent s’attendre à voir leurs sens pris d’assaut en pénétrant dans la salle consacrée à Florent Veilleux.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE L’imaginaire débridé de Florent Veilleux n’a aucune limite. 1 /6











Cette exposition des œuvres de Florent Veilleux, qui vaut à elle seule le déplacement, on la doit en grande partie à Michel Grenier, un technicien qui est le seul à connaître tous les secrets des mécanismes de ces œuvres. En compagnie de Michel Therrien, un partenaire important du projet du Centre d’art populaire (dont on peut voir le magnifique canoé géant devant le centre), une mise en scène a été créée.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Adrien Levasseur est l’auteur d’un ouvrage consacré à Florent Veilleux.

De son côté, Adrien Levasseur, partenaire indéfectible d’Olivier Favre et autre grand passionné d’art populaire, a conçu un livre-album sur la vie de Florent Veilleux. L’ouvrage, offert à la boutique du centre, raconte formidablement bien son parcours d’artiste, de sa carrière de chanteur jusqu’au pataphysicien d’art mécanique qu’il est devenu.

Un homme d’affaires rêveur

Olivier Favre est bien connu dans la région de la Petite-Nation. Originaire de la France et fier Alsacien, il est venu s’établir au Québec en devenant l’un des propriétaires du parc Oméga, situé à Montebello. « J’ai travaillé dans le domaine des assurances toute ma vie, raconte-t-il. Lorsque j’ai quitté cela, je me suis dit que je voulais faire quelque chose que je ne connaissais absolument pas. »

Disons qu’il a été servi. Le décor du Québec, les cerfs et les loups, ça change une vie. Lors de son arrivée, en 1996, le nombre de visiteurs au parc Oméga (dont il deviendra le seul propriétaire en 2001) était d’environ 40 000. Lorsqu’il a vendu l’entreprise, en 2019, ce chiffre était passé à 400 000.

Après la vente du parc, cet octogénaire avait encore soif de nouveaux projets. C’est ainsi qu’il s’est mis en tête de créer un centre voué à l’art populaire. « J’avais eu l’idée de faire cela au départ dans le parc Oméga », dit-il. Il a donc fait l’acquisition du vieux presbytère de Plaisance et l’a rénové moyennant un investissement personnel de 1 million de dollars.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le Centre d’art populaire du Québec est situé dans l’ancien presbytère de Plaisance. Devant, on peut admirer un canoé géant de l’artiste Michel Therrien.

Il a également fait l’acquisition d’un bâtiment en face du centre d’art, qui est aujourd’hui un restaurant spécialisé en crêpes et en gaufres. « Je veux redonner une vie au village, dit Olivier Favre. Depuis que la route 50 existe, les gens ont moins le réflexe de s’arrêter chez nous. C’est important de faire vibrer les petites villes. »

Il ne fait aucun doute qu’avec le Centre d’art populaire du Québec, Olivier Favre, Adrien Levasseur et Michel Therrien contribuent à procurer à Plaisance et aux municipalités environnantes une manière de se distinguer. Réveiller un petit milieu qui s’était endormi, voilà un autre exemple du pouvoir de l’art.

1. Lisez notre chronique sur Florent Veilleux

Consultez le site du Centre d’art populaire