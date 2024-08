Dans l’atelier de restauration du MBAM L’art de restaurer l’art

Préserver et réparer des œuvres est un art en soi. Précieux et indispensable. La Presse a visité l’atelier du service de restauration et de conservation du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), dirigé par Richard Gagnier. Huit employés permanents s’y consacrent à la protection et à la rénovation de la collection du musée, qui comprend près de 47 000 œuvres.