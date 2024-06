Le directeur général du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), Jean-Luc Murray, a témoigné vendredi dernier devant le Tribunal administratif du travail du Québec (TAT). Il a défendu sa décision de congédier la conservatrice de l’art moderne, Anne-Marie Bouchard, qu’il accuse d’avoir « manqué de rigueur ».

Dans sa lettre de congédiement, la direction du MNBAQ reproche à Mme Bouchard d’avoir utilisé la signature du directeur général du Musée sans son consentement en rédigeant une lettre d’emprunt pour trois œuvres additionnelles de l’artiste Kent Monkman, qu’elle voulait ajouter à l’exposition Générations, dont elle était la commissaire.

Ladite lettre n’a jamais été expédiée à la Fondation Sobey, à l’origine de l’exposition, et en fin de compte, les trois œuvres n’ont jamais été ajoutées à l’exposition, vu la complexité de leur transport d’Halifax à Québec, a-t-on appris. Malgré cela, le directeur général a affirmé vendredi que « le lien de confiance avec Mme Bouchard avait été ébranlé ».

Anne-Marie Bouchard, qui était une employée du MNBAQ depuis 10 ans, occupait également le poste de déléguée syndicale principale. En dépit du fait qu’elle avait un dossier vierge, la spécialiste d’art moderne du XXe siècle a été congédiée sans avertissement le 31 janvier dernier. Elle allègue que ce congédiement est une mesure de représailles pour activités syndicales.

Lors de son témoignage initial, elle a fait état d’un climat de travail tendu au musée, d’apparence de favoritisme de la part d’un directeur et de nombreux contournements à la convention collective.

Un coup de force ?

Durant son témoignage, le directeur général Jean-Luc Murray a expliqué à la juge Caroline Gagnon que le choix de l’œuvre qui devait apparaître sur l’affiche de l’exposition Générations avait fait l’objet de discussions houleuses avec Anne-Marie Bouchard quelques mois auparavant.

L’équipe de Mme Bouchard souhaitait qu’une œuvre de Kent Monkman soit mise de l’avant (comme dans les autres expos de la tournée Générations), tandis que M. Murray, conseillé par l’équipe de communications du musée, avait choisi un autre artiste, membre du Groupe des Sept, J. E. H. MacDonald, jugé moins clivant.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DU MNBAQ Morning, Lake O’Hara, 1926, de J. E. H. MacDonald, a été utilisée par le MNBAQ pour illustrer l’affiche de l’exposition Générations.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA GALERIE D’ART MCMICHAEL Study for « mistikôsiwak (Wooden Boat People) : Resurgence of the People, » (Variation finale), 2019, de Kent Monkman, utilisée par les autres musées canadiens dans le cadre de la tournée de l’exposition Générations 1 /2



« J’ai été confronté devant tout le monde, j’ai trouvé ça pour le moins maladroit. On m’a accusé de manquer de courage, donc j’ai eu l’impression que l’ajout des œuvres de Monkman, à la dernière minute, était un coup de force en réaction à notre rencontre », a soumis le directeur général comme hypothèse.

Dans un courriel d’Anne-Marie Bouchard adressé aux membres de son équipe après cette rencontre (lu à voix haute par l’avocat du MNBAQ, Me Serge Belleau), la conservatrice et commissaire de l’exposition Générations exprime en effet son inquiétude par rapport au choix de la direction, mais se range aux arguments de M. Murray, qui avait obtenu l’aval de la Fondation Sobey pour changer la photo.

D’autres raisons invoquées

La direction du Musée ne s’en est pas tenue aux raisons invoquées par la direction dans la lettre de congédiement de Mme Bouchard pour justifier son départ.

Jean-Luc Murray a ainsi évoqué une piètre performance de Mme Bouchard devant un comité d’acquisition des œuvres du Musée en novembre 2022. Anne-Marie Bouchard aurait déçu par son « manque de profondeur, de rigueur et de préparation » même si toutes ses recommandations (d’acquisition d’œuvres) ont été suivies.

M. Murray a également déploré le fait que Mme Bouchard n’avait pas fait traduire en français certaines affichettes d’œuvres de l’exposition Générations, un « grave manquement » de sa part, a-t-il insisté.

Durant l’exposition de la peintre impressionniste canadienne Helen McNicoll, des « prêts [d’œuvres] n’auraient pas été sécurisés », selon son témoignage.

Enfin, le Musée lui reproche d’avoir collaboré à un catalogue de la Galerie McMichael sans l’en avoir avisé – un texte que Mme Bouchard a signé en tant que spécialiste du MNBAQ.

Plus tôt dans la journée, le Musée s’est affairé à mettre en preuve une série d’échanges de courriels entre la registraire, Isolda Gavidia, et son superviseur immédiat – et conjoint, avons-nous appris lors de la première audience – Guillaume Savard, faisant état de la signature du directeur général, Jean-Luc Murray, dans la fameuse lettre d’emprunt préparée par Anne-Marie Bouchard.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE L’exposition Générations. La famille Sobey et l’art canadien, dont Anne-Marie Bouchard était la commissaire, a été présentée ​au MNBAQ du 16 février au 12 mai dernier.

L’avocate de Mme Bouchard, Me Jennifer Nadeau, a déploré le fait que malgré tous les échanges évoquant la signature de M. Murray, personne n’a demandé à parler à Mme Bouchard. D’autant plus qu’un exemple de lettre avec la signature de M. Murray avait été envoyé (par erreur) par Mme Gavidia à Anne-Marie Bouchard. Une erreur qu’elle a admise durant son témoignage.

À la suite de l’annulation du projet d’emprunt, Jean-Luc Murray n’a pas insisté non plus pour rencontrer Mme Bouchard. Il a plutôt choisi ce moment pour déclencher une enquête interne. « Le fait qu’elle n’ait pas souhaité donner plus d’informations sur son projet de prêts justifiait une enquête », a-t-il plaidé. Mme Bouchard devrait donner sa version détaillée de l’affaire lors de son prochain témoignage.

Raisons du congédiement

Parallèlement au débat entourant ce document portant la signature de Jean-Luc Murray, Anne-Marie Bouchard doit toujours faire la preuve devant la juge Gagnon qu’elle a été congédiée en représailles à ses activités syndicales. Elle avait abordé le sujet au mois d’avril, mais la discussion a rapidement bifurqué sur les raisons de son départ.

Vers la fin de l’audience de vendredi dernier, la directrice du service des ressources humaines, baptisé Talents et culture au MNBAQ, Nadia Béland, qui représente également le MNBAQ dans cette affaire, a commencé son témoignage en affirmant que les relations syndicales avec Mme Bouchard étaient « très bonnes », mettant la table pour la suite.

Le Musée a également présenté le rapport d’une firme externe qui enquêtait sur le grief de harcèlement psychologique allégué de Guillaume Savard à l’endroit d’Anne-Marie Bouchard. Le rapport a conclu qu’il n’y avait pas de harcèlement. Le MNBAQ a aussi fait valoir qu’il était disposé à trouver un autre gestionnaire que M. Savard pour les rencontres syndicales individuelles avec Mme Bouchard.

Mme Béland a enfin pris le temps d’expliquer au Tribunal que la relation amoureuse – et d’autorité – entre Guillaume Savard et Isolda Gavidia avait été prise au sérieux et que des mesures d’atténuation avaient été prises par le MNBAQ et communiquées aux employés des services concernés. Aucune plainte n’aurait été formulée à l’endroit du cadre ou de son employée depuis.

La prochaine audience aura lieu le 17 juin. Au moins deux autres audiences seront nécessaires pour conclure le dossier.