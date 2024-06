(Montréal) Ottawa investit près d’un million de dollars pour rénover le Musée canadien de la Guerre froide, aussi appelé Diefenbunker, en référence à l’ancien premier ministre John Diefenbaker.

La Presse Canadienne

Le musée souterrain situé à Ottawa sera modernisé pour être plus accessible et plus respectueux de l’environnement, selon le gouvernement fédéral.

Les systèmes électriques et de ventilation seront notamment rénovés, et une nouvelle entrée sera ajoutée.

Le Diefenbunker avait été commandé par l’ancien premier ministre Diefenbaker en 1959 afin de garder un endroit sécuritaire pour les membres importants du gouvernement et de l’armée dans le cas d’une attaque nucléaire.