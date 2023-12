(Londres) L’artiste britannique Jesse Darling a remporté mardi soir le prix Turner, prestigieuse récompense d’art contemporain, pour ses installations évoquant la « rupture sociétale ».

Agence France-Presse

Jesse Darling, 41 ans et désormais installé à Berlin, était sélectionné pour ses expositions No Medals, No Ribbons à Oxford et Enclosures au Camden Art Centre de Londres.

Le prix lui a été remis par le rappeur Tinie Tempah à Eastbourne.

Le jury a salué son utilisation de matériaux et objets communs comme le béton ou les barrières métalliques, pour évoquer un monde à la fois « familier » et « délirant », ont expliqué les organisateurs dans un communiqué.

« Évoquant des ruptures sociétales, son travail chamboule la perception de notions comme le travail, les classes sociales, le côté britannique et le pouvoir », selon le texte.

Le prix avait été remporté l’année dernière par la sculptrice britannique Veronica Ryan pour deux œuvres qui rendaient hommage à la « génération Windrush » et se penchaient sur la pandémie de COVID-19.

Créé en 1984, le Turner Prize, nommé en hommage au peintre William Turner, est réputé pour son anticonformisme et familier des controverses.

Il a notamment récompensé des artistes comme Gilbert & George, Anish Kapoor, Rachel Whiteread, Antony Gormley, Chris Ofili, Steve McQueen et Damien Hirst.

Le lauréat remporte 25 000 livres sterling (43 000 $), les autres finalistes touchant chacun 10 000 livres (17 000 $).