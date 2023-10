Expositions au Centre des sciences

Des animaux qui font rire… et inspirent

Avez-vous déjà vu des fourmis danser le tango, des poissons sourire à pleines dents, ou une girafe compromettre le portrait d’une consœur ? Et tant qu’à y être, connaissez-vous le point commun entre un martin-pêcheur et un train à haute vitesse japonais ? Ces scènes et informations pas piquées des vers peuvent être dénichées au Centre des sciences de Montréal, dans le cadre d’une nouvelle double exposition démontrant qu’animaux et nature peuvent autant être source de comique que d’inspiration technologique.