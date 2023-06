L’œuvre inédite et orpheline de nom de Jean Paul Riopelle qui sera exposée à la Biosphère

Une œuvre originale de Jean Paul Riopelle sera présentée en primeur dès samedi à la Biosphère de Montréal dans le cadre de Riopelle – Un oiseau en liberté, une exposition interactive et immersive pour souligner le 100e anniversaire de l’artiste.

Créée en 1990, alors que les capacités physiques de Jean Paul Riopelle étaient diminuées, l’œuvre de technique mixte sur bois est présentée au public avec des objets ayant autrefois appartenu à l’artiste mort en 2002.

Au moment de créer cette œuvre orpheline de nom, Jean Paul Riopelle peignait au-dessus d’une table à l’aide d’éléments qu’il recyclait et réutilisait, comme des fers à cheval, des filets de pêche et des pochoirs d’animaux.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La directrice générale et commissaire générale des célébrations du centenaire de la Fondation Jean Paul Riopelle, Manon Gauthier

Directrice générale et commissaire générale des célébrations du centenaire de la Fondation Jean Paul Riopelle, Manon Gauthier souligne que « plus l’état physique de Jean Paul Riopelle diminuait, plus il innovait dans sa création ».

L’innovation est d’ailleurs un point central de l’exposition Riopelle – Un oiseau en liberté, qui propose à la fois des œuvres du célèbre peintre et des éléments technologiques interactifs.

Les visiteurs entendront aussi Riopelle symphonique, une création musicale originale signée Serge Fiori et Blair Thompson inspirée par la vie et l’œuvre de l’artiste.

Pour le président de GSI Musique, Nicolas Lemieux, qui a participé à la création de cette pièce musicale de 75 minutes jouée par l’Orchestre symphonique de Montréal, l’exposition est une invitation à plonger dans l’univers de l’artiste. « On a mélangé l’aspect symphonique, l’aspect innovation avec l’interactivité des installations et, évidemment, l’aspect création de Riopelle. Ça crée un cocktail que l’on ne voit pas souvent. »

Riopelle – Un oiseau en liberté

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE









« Thématique universelle »

La création collective Riopelle – Un oiseau en liberté est basée sur l’amour de l’artiste pour l’île aux Grues et pour les envolées d’oies blanches, explique Mme Gauthier. « Il y a une thématique universelle dans l’art de Riopelle : le symbolisme de l’oie qui part et qui revient. Tout comme Riopelle, qui s’est beaucoup déplacé tout au long de sa carrière. »

La commissaire rappelle qu’il est du devoir de la Fondation Jean Paul Riopelle de « continuer à propager son amour pour la nature et de transmettre aux jeunes citoyens le volet migration ».

C’est pourquoi le complexe muséal Espace pour la vie, en collaboration avec les Offices jeunesse internationaux du Québec, a fait appel à 12 jeunes de 18 à 35 ans pour créer « Migration », un volet de l’exposition dans lequel se trouvent des reproductions inspirées du mouvement migratoire représenté dans les œuvres de Riopelle.

L’exposition Riopelle – Un oiseau en liberté contribue au legs de Jean Paul Riopelle, tout en juxtaposant sa vision à celles des artistes de la nouvelle génération. Mme Gauthier se réjouit que Jean Paul Riopelle inspire encore les jeunes d’aujourd’hui.

La directrice de la Biosphère, Isabelle Germain, est fière d’accueillir cette exposition, qui respecte la mission du musée. « Ce qui nous intéressait, c’était de mettre en lumière l’aspect de la nature de l’art de Riopelle, qui est au centre de la mission de la Biosphère. »

Située sur l’île Sainte-Hélène, l’exposition se trouve à quelque 300 km de l’île aux Grues, où Jean Paul Riopelle a habité jusqu’à sa mort.

L’exposition Riopelle – Un oiseau en liberté est présentée du 3 juin 2023 au 5 mai 2024 à la Biosphère de Montréal.