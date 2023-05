Les artistes Dominique Pottier, Laurent Craste et Francis Montillaud, l’artiste et galeriste Yves Louis-Seize, et l’artiste, costumier et designer Michel Robidas

À Saint-Gabriel, dans Lanaudière, l’artiste et galeriste Yves Louis-Seize expose, jusqu’au 27 mai, les œuvres de 13 artistes qui se sont penchés sur le thème du blanc…

Sculpteur et céramiste de renom, Yves Louis-Seize a ouvert une galerie il y a huit ans à Saint-Gabriel, et ce lieu de découvertes ne cesse de rayonner dans Lanaudière. Chaque été, il présente cinq expositions de trois semaines chacune pour faire connaître des artistes du coin, mais aussi d’ailleurs.

Cet été, la programmation débute par une expo collective, Blanc/Nuage Blanc/Oubli, qui propose 13 regards exprimés par le verre, la photographie, la peinture, la céramique, l’installation ou encore la sculpture. Les artistes sont Laurent Craste, Yannick De Serre, Montserrat Duran Muntadas, Yves Louis-Seize, Véronique Malo, Francis Montillaud, Chantal Paradis, Dominique Pottier, Michel Robidas, Marie-Claude Robillard, Dominique Sirois, Ariane Thézé et Jean-Simon Trottier.

Le scénographe et designer Michel Robidas profite de sa retraite professionnelle pour créer des tableaux et des costumes qu’il présente chez Yves Louis-Seize depuis 2015. Pour cette expo, il a créé une sculpture avec des tissus et des branches. Une œuvre impressionnante entre tenture et grand manteau. Consacrée à l’air d’opéra The Cold Song (L’air du froid) de l’opéra King Arthur d’Henry Purcell. Il en a imprimé les paroles en français et en anglais. Des strophes sur le pouvoir de l’amour de décongeler les cœurs ! Un opéra épique incarné de belle façon par cette œuvre glaciale du génial costumier. Ne manque plus que la bande sonore !

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Michel Robidas enveloppé dans The Cold Song

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE The Cold Song, 2023, Michel Robidas, techniques mixtes



Le Montréalais Francis Montillaud expose une de ses trois œuvres dans l’ancien coffre-fort de cet édifice qui, avant d’être une galerie, a été une institution financière. Sa grande sculpture Paréidolie porte le nom de cette faculté qu’on a de discerner des formes dans les paysages, comme un visage au cœur d’un nuage. Il l’a réalisée en atelier en acier inox et plâtre, en utilisant des techniques classiques et la technologie numérique. Un bel ouvrage de pleins et de vides que l’on peut apprécier autant de face que de profil.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Paréidolie, Francis Montillaud, acier inoxydable, plâtre et filasse

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Autoportrait, Francis Montillaud



Yves Louis-Seize expose aussi une œuvre, Le regard absorbé à Aurélien, un hommage à son père, décédé, « un homme de peu de mots ». Un regard aussi sur la nature laurentienne et ce ciel aux blancs nuages.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le regard absorbé à Aurélien, 2007, Yves Louis-Seize

Longtemps peintre et décoratrice, notamment sur des plateaux de cinéma, Dominique Pottier, passionnée de nature québécoise, expose quatre études de paysage, des aquarelles, vernis et pastels secs qui évoquent la morphologie de la surface d’un lac gelé. Un mélange de transparence, de brillance et de reflets mats. Un travail délicat.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Quiétude. Histoire de nature, 2019, Dominique Pottier, papier d’impression numérique, pastel sec, colorant, vernis

Avant d’installer quatre grandes œuvres à Paris, du 7 au 11 juin, à la biennale Révélations, un évènement de métiers d’art et de créations où le Québec est la nation invitée cette année, et d’aller en exposer 12 autres tout l’été à la Maison de la culture de Longueuil, Laurent Craste expose à Saint-Gabriel trois de ses céramiques blanches aux significations différentes.

La Vénus de Lolo rappelle la blancheur des marbres de l’Antiquité. « Elle évoque la Vénus de Milo car elle résulte d’un accident d’atelier, raconte avec humour l’artiste de Saint-Damien. Pendant la finition, j’avais brisé une des anses. J’ai arraché l’autre, de colère, et ça m’a fait penser à la Vénus de Milo ! »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La Vénus de Lolo, 2021, Laurent Craste, porcelaine, glaçures, 47,6 cm x 17,4 cm x 16 cm

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Adolf Loos' Wet Dream VI, 2019-2023, Laurent Craste, porcelaine, glaçure, tisonnier, 21,2 cm x 37,3 cm x 76 cm



Une autre, Adolf Loos’ Wet Dream VI, fait partie de sa série Sévices, ses céramiques qu’il prend plaisir à martyriser ! Elle ressemble à une grande terrine ornementée, de type monarchique, défoncée par un tisonnier. Un mélange de délicatesse et de violence révolutionnaire !

D’autres œuvres de l’exposition PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Nuage/Image, 2023, Chantal Paradis, bâton à l’huile sur contreplaqué russe

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Marqué par la guérison ; guérison, 2020, Yannick De Serre, sutures médicales sur champs stérile.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Pièces murales de Dominique Sirois. Leurs formes dérivent de sa série Masquage inspirée des masques de beauté en papier.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Embrasser, 2023, Montserrat Duran Muntadas, verre coulé à la technique de la cire perdue, et dentelle

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Les verres soufflés de Jean-Simon Trottier









Si vous vous rendez à la galerie d’art autour de 15 h, un jour de beau temps, vous aurez droit aux magnifiques reflets de la lumière du soleil dans les verres soufflés de Jean-Simon Trottier, exposés en vitrine de la galerie. À noter que du 3 au 24 juin, la galerie accueillera les œuvres de l’artiste de Québec Odette Théberge.

Blanc/Nuage Blanc/Oubli, à la galerie Yves Louis-Seize, à Saint-Gabriel, les samedis et dimanches, de 13 h à 17 h, jusqu’au 27 mai.