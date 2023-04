Joel Embiid, des 76ers de Philadelphie, et Nic Claxton, des Nets de Brooklyn, et l’œuvre Saint Michel tue le dragon, de Josse Lieferinxe

Les séries éliminatoires de la LNH et de la NBA sont bien lancées. LJ Rader raffole de cette période de l’année, parce qu’il est un passionné de sport, et parce que l’intensité des matchs – et des fans – l’inspire pour son compte ArtButMakeItSports, bien visible sur Twitter et sur Instagram.

La plupart des amateurs de sport apprécient l’élégance et la fluidité des mouvements des athlètes de haut niveau. Il y a une beauté certaine dans une feinte qui déjoue le gardien, un enchaînement de dribles suivi d’un tir en pleine extension ou un élan parfaitement circulaire. LJ Rader est l’un de ces amateurs de sport. Toutefois, il voit aussi des œuvres d’art lorsqu’il regarde une partie de hockey, de basketball ou de baseball.

Depuis la fin 2019, le New-Yorkais s’amuse à publier sur les réseaux sociaux des photos prises dans des musées. Au départ, il ne les accompagnait que de commentaires rigolos, mais dans les premiers mois de la pandémie, il a commencé à les mettre en relation avec des images de sport.

PHOTOS TIRÉES DU COMPTE INSTAGRAM ARTBUTMAKEITSPORTS La grande vague de Kanagawa, d’Hokusai, et le basketteur Elfrid Payton de profil

PHOTOS TIRÉES DU COMPTE INSTAGRAM ARTBUTMAKEITSPORTS L’incrédulité de saint Thomas, de Mattia Preti, et des joueuses de l’équipe nationale américaine de soccer

PHOTOS TIRÉES DU COMPTE INSTAGRAM ARTBUTMAKEITSPORTS Le semeur au soleil couchant, de Vincent Van Gogh, et Sue Bird à la suite de la victoire du Storm de Seattle

PHOTOS TIRÉES DU COMPTE INSTAGRAM ARTBUTMAKEITSPORTS Un combat sur la glace entre Marcus Foligno et Ryan Reaves et Judith décapitant Holopherne, de Caravage 1 /4







Ses publications ont attiré les regards – et les « j’aime » – durant les séries de basketball, l’an dernier. Aujourd’hui, ArtButMakeItSports compte près de 130 000 abonnés sur Twitter et plus de 61 000 sur Instagram.

« J’ai remarqué que les gens aimaient les comparaisons, mais encore plus lorsque j’en publiais en temps réel, soit environ 5-10 minutes après que la séquence a eu lieu, souligne LJ Rader. Sur les réseaux sociaux, lorsqu’il y a un moment sportif notable, les gens réagissent, alors en publiant rapidement, j’intègre la conversation. »

PHOTOS TIRÉES DU COMPTE TWITTER ARTBUTMAKEITSPORTS Donovan Mitchell, des Cavaliers de Cleveland, et Le visage de la guerre, de Salvador Dalí

Mais comment fait-il pour être si rapide ? Surtout que LJ Rader n’utilise pas de logiciel ou d’intelligence artificielle. Son téléphone contient environ 10 000 photos qu’il a pour la plupart prises lui-même. Sa mémoire est impressionnante, certes, mais il a développé une technique pour accélérer la recherche.

PHOTO FOURNIE PAR LJ RADER LJ Rader, créateur du compte ArtButMakeItSports

Quand je vois un moment sportif, je fouille dans mes souvenirs pour trouver s’il correspond à un style, à une époque ou à un thème particulier. […] Mes photos sont classées par date, donc par musée, d’une certaine façon. Je sais que j’étais en Allemagne en juillet, puis à Paris en décembre. J’ai ainsi mémorisé la majorité de ces œuvres. LJ Rader, créateur du compte ArtButMakeItSports

L’historien de l’art Laurier Lacroix est fort impressionné par la démarche de LJ Rader. « Il faut saluer sa mémoire visuelle, il n’y a pas de doute, reconnaît-il en riant. Je ne pourrais pas faire ces associations-là en voyant une image sportive. Il est vraiment bon de faire ça. C’est très astucieux. »

« J’ai toujours aimé les musées, indique LJ Rader. J’habite New York, alors en partant, il y en a beaucoup ici. Quand je voyageais pour le travail, je tentais de visiter un musée à la même occasion. […] À un moment, je me suis mis à regarder les œuvres à travers ma lentille d’amateur de sport afin de leur donner plus de sens à mes yeux. Mon processus a changé, mais la base reste la même. »

Un rôle éducatif

Plus le nombre d’abonnés grimpe, plus les demandes et suggestions augmentent. LJ Rader reçoit aussi quelques messages qui le touchent davantage. « Hier [le 19 avril], j’ai reçu un courriel d’un professeur d’art en première secondaire qui m’a dit qu’elle utilisait mon compte pour éveiller la curiosité de ses élèves et m’a demandé si je pouvais leur parler par Zoom, raconte-t-il. C’est plutôt cool de lire ça. »

Tant mieux si ce que je fais permet à plus de personnes de voir des choses qu’elles ne sont pas habituées à voir et leur donnent le goût d’en apprendre plus. LJ Rader, créateur du compte ArtButMakeItSports

Laurier Lacroix, qui présente l’exposition L’atelier comme création – Histoires des ateliers d’artistes au Québec, au Musée d’art de Joliette, jusqu’au 14 mai, estime que le professeur peut certainement utiliser ArtButMakeItSports pour enseigner aux jeunes.

PHOTOS TIRÉES DU COMPTE TWITTER ARTBUTMAKEITSPORTS La cathédrale, de Rodin, et une séquence du septième match de la demi-finale de l’Association de l’Est de la NBA, en 2022

« Ça peut être un point de départ pour développer le sens de l’observation ; les couleurs, les lignes, la dynamique de la composition d’une image, précise-t-il. Par exemple, dans La cathédrale, de Rodin, le trou entre les deux mains fait partie de la sculpture. C’est ce qu’on appelle l’espace négatif. Ici, malgré le ballon et les bras, le trou nous permet de voir le plancher. On peut enseigner toutes sortes de choses sur l’art en partant de l’image de sport. »