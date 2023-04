Une exposition d’œuvres de l’illustrateur et muraliste américain Shepard Fairey est organisée gratuitement, vendredi et samedi, dans les locaux de l’encanteur québécois BYDealers, à l’initiative de la firme d’art montréalaise en gestion et conseil de collections Elite Art Group.

Les œuvres de Shepard Fairey ont toutes été réalisées entre 2005 et 2012. L’une d’elles est une murale spectaculaire, OBEY EYE, de 2009, une technique mixte sur cinq panneaux d’une largeur de plus de six mètres.

L’exposition est une initiative de Charles Verreault, passionné d’arts visuels et collectionneur d’œuvres de la scène artistique québécoise. Directeur de la firme Elite Art Group, il encourage artistes et galeries depuis 2006 et a créé, en 2020, un regroupement de passionnés et amis afin de bâtir une collection privée internationale. Elite Art Group fait partager en fin de semaine une partie de sa collection au public, en mettant de l’avant des œuvres phares de Shepard Fairey.

Le vernissage de l’expo se déroule vendredi 14 avril entre 17 h et 21 h. L’expo se poursuivra samedi 15 avril, entre 11 h et 17 h, à BYDealers, au 6345, boulevard Saint-Laurent, à Montréal.