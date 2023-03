Dans l’atelier de… Barry Ace

La beauté du métissage

Barry Ace est actuellement l’un des artistes autochtones canadiens les plus connus à l’étranger. Non pas que son art soit perçu comme exotique en Europe ou en Asie, mais parce qu’il est contemporain et novateur, associant tradition anishinabée et modernité occidentale. Nous l’avons rencontré dans son atelier d’Ottawa.