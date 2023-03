Ouverte en 2021 dans le quartier Centre-Sud par l’artiste Eric Carlos Bertrand et l’auteure-compositrice-interprète Stephanie Cambria, la galerie Cache Studio connaît un beau succès auprès des jeunes artistes émergents et compte élargir sa palette en créant une autoroute artistique entre le Québec et le Mexique.

Peintre, auteur et commissaire, le Montréalo-Mexicain Eric Carlos Bertrand s’est associé à sa conjointe, la chanteuse et diplômée en histoire de l’art Stephanie Cambria, pour créer, dans leur bâtisse de la rue Cartier, un espace qui est à la fois un lieu de vie, un atelier et un espace d’exposition d’art contemporain.

« On a voulu ajouter quelque chose de complémentaire dans le milieu de l’art pour combler une sorte de vide qui existe entre les centres d’artistes et les galeries, dit Eric Carlos Bertrand. Avec une ouverture aux artistes et sans l’approche extrêmement commerciale. Ça a marché tout de suite, dès la première exposition. » Et ce, grâce aux réseaux sociaux et au désir des artistes de trouver une certaine liberté à Cache Studio. Car on n’y trouve aucune « intervention commissariale ni agenda théorique », ajoute-t-il.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’entrée de Cache Studio, rue Cartier

Depuis 2021, la galerie – qui est un OBNL – a présenté des expos avec des artistes prometteurs tels que Rosalie Gamache, Félix Hould, Laurent Le Bel-Roux ou Sébastien Gaudette, et d’autres plus expérimentés comme Erik Nieminen, Etienne Zack, Susan G. Scott ou le Mexicain Alberto Castro Leñero. La galerie découvre les artistes sur les réseaux sociaux et les invite à exposer. Les artistes conservent les deux tiers de la vente de leurs œuvres.

L’autre volet de la galerie est l’angle mexicain. Eric Carlos Bertrand a beaucoup de contacts au Mexique. Il envisage d’ouvrir un espace à Mexico pour créer un va-et-vient d’artistes entre les deux pays.

Actuellement, l’expo présentée à Montréal offre une visibilité à quatre femmes d’horizons divers aux styles atypiques, dont Beth Frey, une artiste britanno-colombienne qui partage d’ailleurs son temps entre Montréal et Mexico.

Beth Frey a une imagination foisonnante. Sa réputation ne cesse de croître depuis six mois alors qu’elle s’est mise à créer quotidiennement des œuvres en utilisant le système DALL-E, de l’entreprise de raisonnement artificiel OpenAI. Ce système lui permet de concocter des mises en scène réalistes, farfelues ou fantastiques au moyen de l’intelligence artificielle et du langage naturel. Cet art très original – qui rappelle parfois le style du puppet show – est diffusé sur un de ses comptes Instagram, @sentientmuppetfactory.

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE Image sans titre créée avec le système DALL-E en 2022, par Beth Frey

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Based on a True Story, 2021, Beth Frey, aquarelle sur papier, 30 x 22 po 1 /2



Chez Cache Studio, elle présente d’autres facettes de son art. Nous avons bien aimé ses aquarelles colorées remplies d’humour et qui font penser à des bandes dessinées rebelles, sans phylactères ni cases. La vidéoperformance diffusée sur un écran et créée à partir de photos d’aquarelles et de la gestuelle de l’artiste nous a paru moins attirante que ses images réalisées avec l’intelligence artificielle.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Installée à Montréal depuis 12 ans, Grace Kalyta est originaire de Winnipeg et poursuit ses études à Concordia. Son esthétique soignée fait des emprunts aux styles décoratifs classiques ou rococo pour élaborer une critique picturale de « l’univers kitsch de la banlieue du Midwest ».

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Grace Kalyta, devant son chandelier de 2023

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Pompadour Vase, 2022, Grace Kalyta, huile sur toile, 54,5 x 36,5 po 1 /2



Son chandelier en cristal, très Renaissance, ou son vase de la marquise de Pompadour évoquent l’élégance et l’excellence d’artistes et d’artisans d’antan ainsi que nos désirs d’avoir accès au même standard… sans payer trop cher. Une démarche assez réussie sur le rôle social des objets d’art.

La Torontoise Paula McLean, qui a étudié à Concordia et à Waterloo, a fait le déplacement à Montréal pour accrocher cinq de ses œuvres, des sculptures murales faites de moules en résine et qui expriment chaque fois des histoires personnelles de l’artiste. Par exemple, son goût pour une peinture de sainte Véronique, la patronne des photographes et d’une manière générale, de la représentation. Ou encore son attrait pour les philosophes ayant abordé le thème de l’image, notamment Maurice Blanchot et Roland Barthes.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Unfolded, 2022, Paula McLean, résine, photos, acétate, graphite sur vélin, 20 x 14,5 po

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Abyme, 2021, Paula McLean, résine, photos, acétate, 12 x 8 po 1 /2



Enfin, la Suissesse Xénia Lucie Laffely est installée à Montréal depuis quatre ans. Ayant étudié dans le domaine des textiles, elle crée des tableaux d’autofiction constitués de tissus rembourrés sur lesquels elle imprime sa peinture numérique. Des créations très contemporaines avec des volumes du plus bel effet.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Xénia Lucie Laffely devant son œuvre Should I Pierce my Nipples ?

Sa création Should I Pierce my Nipples ?, réalisée à Terre-Neuve-et-Labrador, parle de banalité du quotidien et d’intimité, avec cette poitrine de femme recouverte de petits dessins et d’une chaînette reliant un piercing du téton droit au mur de la galerie ! À voir !