L’année 2023 sera d’abord celle de la femme au Musée des beaux-arts de Montréal. Avec sept expositions, dont un hommage à Françoise Sullivan, actuellement dans sa 100e année, une célébration du design au féminin et des expos consacrées aux artistes Marisol et Nalini Malani.

Françoise Sullivan

31 octobre 2023 – 18 février 2024

PHOTO GUY L’HEUREUX, FOURNIE PAR LE MBAM Hommage à Paterson, 2003, Françoise Sullivan. Collection de l’artiste.

Hommage appuyé à Françoise Sullivan l’automne prochain. Le musée célébrera la signataire de Refus global qui a marqué l’histoire de l’art du Québec avec ses créations dans tant de domaines, de la danse à la performance en passant par la peinture, la photographie et la sculpture. Le MBAM lui a réservé le Carré d’art contemporain, où elle présentera des peintures récentes, des photographies et des œuvres de la collection du musée.

Marisol – une rétrospective

7 octobre 2023 – 21 janvier 2024

PHOTO ALBRIGHT-KNOX ART GALLERY, FOURNIE PAR LE MBAM The Fishman [L’homme-poisson], 1973, Marisol. Collection Buffalo AKG Art Museum.

PHOTO ALBRIGHT-KNOX ART GALLERY, FOURNIE PAR LE MBAM The Generals [Les généraux], 1961-1962, Marisol. Collection Buffalo AKG Art Museum. 1 /2



Américano-Vénézuélienne née à Paris, Marisol (1930-2016) a marqué la scène de l’art contemporain avec des sculptures en bois intégrant des objets du quotidien, des dessins, des photos et des gravures. Inspirée par l’expressionnisme abstrait et l’art précolombien, elle a eu le souci écologique précoce et un vif attrait pour la représentation de la femme. L’exposition est une initiative du Buffalo AKG Art Museum.

L’univers au creux des mains – Pensées et splendeurs de la Colombie autochtone

3 juin – 1er octobre

PHOTO THE MUSEUM OF FINE ARTS, HOUSTON, FOURNIE PAR LE MBAM Pectoral à être mythique (Serankua), Colombie, Sierra Nevada de Santa Marta. An 200 à 900. Collection Museum of Fine Arts, Houston.

PHOTO MUSEUM ASSOCIATES/LACMA, FOURNIE PAR LE MBAM Récipient funéraire en forme de penseur assis (pensador), Colombie, moyenne vallée du Cauca, an 700 à 1600 (période tardive). Collection Los Angeles County Museum of Art. 1 /2



Le musée présentera la plus importante expo d’art colombien hors de Colombie. Organisée par le Los Angeles County Museum of Art, le Museum of Fine Arts de Houston et le Museo del Oro, de Bogotá, l’exposition a été conçue d’un point de vue autochtone et non eurocentrique, en collaboration avec les Autochtones Arhuacos, explique Erell Hubert, conservatrice de l’art précolombien au MBAM. L’expo sera constituée de 400 œuvres : céramiques, pendentifs, masques, textiles, aquarelles et sculptures.

Par-delà les frontières, de Nalini Malani

23 mars – 20 août

PHOTO ANIL RANE, FOURNIE PAR LE MBAM Vue de l’installation Can You Hear Me ? [M’entends-tu ?] de Nalini Malani (2018-2020, collection de l’artiste), au Musée d’art contemporain de Serralves, à Porto (Portugal), en 2020

PHOTO JOHAN PIJNAPP, FOURNIE PAR LE MBAM Nalini Malani à Castello di Rivoli (Italie), en 2018 1 /2



Âgée de 76 ans, l’artiste indienne Nalina Malani est une peintre et vidéaste féministe dont le travail est ancré dans l’histoire et la philosophie. Le musée présentera son installation Can Your Hear Me ? [M’entends-tu ?], œuvre de 9 canaux diffusant 88 animations graphiques, et sa série performative City of Desires. Par ailleurs, une vidéo de Nalini Malani sera projetée sur la façade du pavillon Michal et Renata Hornstein, de la tombée du jour à 23 h, de février à août.

Parall(elles) – une autre histoire du design

18 février – 28 mai

PHOTO JON BROWN, FOURNIE PAR LE MBAM Chaussures de sport en biocuir de nanocellulose microbienne, 2020, Theanne N. Schiros (1975-) et Public School, New York, en partenariat avec Helen Lu et Romare Antrobus, département de génie biomédical de l’Université Columbia. Fabriquées par Anne Marika Verploegh Chassé. Collection de la designer.

PHOTO JEAN-FRANÇOIS BRIÈRE, FOURNIE PAR LE MBAM Lampe de table Peacock, vers 1905, Louis Comfort Tiffany (1848-1933), dessin de Clara Driscoll (1861-1944). Fabriquée par Tiffany Studios, New York. Collection MBAM. 1 /2



Grande expo sur la contribution des femmes dans le domaine du design en Amérique du Nord, le déploiement conçu par Jennifer Laurent, la conservatrice des arts décoratifs et du design au MBAM, présentera 250 objets et œuvres d’art datant de 1850 à nos jours. Avec des découvertes étonnantes de ces femmes qui ont trop souvent travaillé dans l’ombre d’un artiste masculin. Comme Clara Driscoll qui élaborait le design des lampes de Louis Comfort Tiffany. Un hommage mérité, une réparation historique.

Le clan du Loup – L’art de Dempsey Bob

18 mai – 10 septembre

PHOTO RACHEL TOPHAM, FOURNIE PAR LE MBAM Aigle et peuple de l’ours, 2013, Dempsey Bob, sculpture. Collection Michael Audain et Yoshiko Karasawa.

Sculpteur issu des communautés autochtones tahltan et tlingit, dans le nord-ouest du Canada, Dempsey Bob est connu sur la scène internationale pour ses œuvres mi-traditionnelles, mi-contemporaines. Le musée lui consacrera une exposition avec 70 œuvres provenant de collections muséales et privées.

Le pop art dans la collection du MBAM

31 août 2023-24 mars 2024

PHOTO CHRISTINE GUEST, FOURNIE PAR LE MBAM Madame Blancheville Rides Again, 1974, Pierre Ayot (1943-1995). Collection MBAM.

PHOTO CHRISTINE GUEST, FOURNIE PAR LE MBAM Cravate, 1963, Joyce Wieland (1930-1998). Collection MBAM. 1 /2



Hommage au pop art l’été prochain avec des œuvres des années 1950, 1960 et 1970. La commissaire Iris Amizlev est en train de regrouper des installations, tableaux, dessins et estampes d’artistes canadiens et étrangers associés (au moins en partie) au pop art comme Pierre Ayot, Edmund Alleyn, Joyce Wieland, Eddie Squires, Eduardo Paolozzi et bien sûr Andy Warhol.