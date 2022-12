Lors d’une mêlée de presse, mercredi matin à Ottawa, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé avoir écrit à la présidente du conseil d’administration du Musée des beaux-arts du Canada, Françoise Lyon, afin d’obtenir des éclaircissements sur la crise actuellement en cours au sein de l’institution muséale de la capitale fédérale.

Après avoir affirmé que le Musée des beaux-arts du Canada est une institution indépendante, Pablo Rodriguez a dit avoir fait part à Mme Lyon de sa « profonde inquiétude » par rapport aux évènements en cours dans ce musée qui vient d’entamer une procédure de décolonisation de sa gestion et de sa programmation et a procédé à des congédiements de cadres importants.

« Je lui ai demandé une réponse rapide sur les solutions que le conseil d’administration compte mettre de l’avant », a dit le ministre, qui a ajouté être inquiet du climat en vigueur au MBAC et veut que le CA « explique ce qui se passe ».

Ces derniers jours, des acteurs du monde l’art canadien, tel que l’ancien directeur du MBAC, Marc Mayer, le collectionneur Pierre Lassonde ou des conservateurs et historiens de l’art telle que Diana Nemiroff, ont exprimé leur stupéfaction quant à la façon dont le MBAC est géré actuellement, réclamant des éclaircissements.

Malgré plusieurs demandes des médias, la présidente du conseil d’administration, Françoise Lyon, une femme d’affaires montréalaise qui occupe le poste de présidente et associée principale de la firme de placements privés DGC Capital, a refusé toute entrevue afin d’expliquer pourquoi, le 17 novembre, le musée a congédié la sous-directrice et conservatrice en chef, Kitty Scott, le conservateur de l’art autochtone, Greg Hill, le directeur de la conservation et de la recherche technique, Stephen Gritt, et la gestionnaire principale des communications, Denise Siele.

Le musée refuse de fournir des explications quant à ces congédiements, avançant une politique de confidentialité et mettant de l’avant l’application d’un plan stratégique qui vise à « décoloniser » l’institution muséale.