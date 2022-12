La Biennale d’art de Toronto (TBA) a annoncé, ce mardi, la nomination de Dominique Fontaine et Miguel A. López en tant que commissaires de la troisième édition de la TBA qui aura lieu en 2024.

Basée à Montréal, Dominique Fontaine est commissaire indépendante, diplômée en arts visuels et en administration des arts de l’Université d’Ottawa. Elle s’intéresse à des sujets artistiques liés au postcolonialisme. Elle a signé de nombreux commissariats. Le plus récent est celui de l’expo Imaginaires souverains, actuellement présentée à la Maison de la culture Janine-Sutto et à la galerie Hugues Charbonneau. Avec les œuvres d’une quinzaine d’artistes d’origine haïtienne, dont Esther Calixte-Bea, Clovis-Alexandre Desvarieux, Stanley Février, Patrick F. Henry, Manuel Mathieu, Michaëlle Sergile et Pascal Smarth. Elle a été cocommissaire d’Art souterrain 2022 et est co-initiatrice du Black Curators Forum.

« C’est un grand honneur d’avoir été invitée à prendre en charge le commissariat de la Biennale d’art de Toronto 2024 avec Miguel, a déclaré Dominique Fontaine. Je suis enthousiaste de pouvoir bénéficier de cette opportunité de créer, à deux, un tel évènement qui pourra nous interpeller sur des questions complexes de notre époque, en relation avec les réalités changeantes de Toronto et les défis pratiques de la coexistence. J’ai hâte de travailler avec les artistes qui véhiculeront de nouvelles et originales façons de penser et de voir, et avec les communautés et les partenaires de la Biennale au cœur de la cité de Toronto. »

L’autre commissaire, Miguel A. López, est écrivain et chercheur. Sa pratique de commissariat s’intéresse au rôle de l’art en politique et sur la vie publique, au travail collectif, aux dynamiques de collaboration et aux points de vue queer et féministe d’une réécriture de l’histoire. La 3e Biennale d’art de Toronto aura lieu du 21 septembre au 1er décembre 2024. Lancé en 2019, l’évènement a attiré un total de 450 526 visiteurs pour les deux premières éditions.