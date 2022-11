House in the Ward, Winter, City Painting No. 1, vers 1924, Lawren Stewart Harris, huile sur toile, 81,3 x 97,5 cm.

L’encan d’automne de la Maison Heffel, jeudi soir à Toronto, a totalisé des ventes records de 20,8 millions pour 87 œuvres. Les collectionneurs ont acquis six toiles de Lawren Harris pour la somme totale de 7,3 millions. Andy Warhol et Marcel Ferron ont aussi été à la fête avec deux montants records.

Les batailles de collectionneurs étaient à prévoir pour cette vente et elles ont effectivement eu lieu, permettant à Heffel de réaliser sa plus lucrative vente automnale. Il y avait bien des trésors en vente, dont six œuvres de Lawren Harris, une sérigraphie d’Andy Warhol représentant Élisabeth II et des peintures de Jean Paul Lemieux, James Wilson Morrice, Jack Bush, Clarence Gagnon, Marcelle Ferron ou encore Jean Paul Riopelle.

Les peintures de Lawren Harris sont toujours aussi populaires. Sur les 7,3 millions versés pour six œuvres, à noter les 2,5 millions pour le paysage torontois House in the Ward, Winter, City Painting No. 1. Trois autres de ses peintures sont parties au-delà de leur estimation initiale. La vente a établi un nouveau record pour la sérigraphie d’Andy Warhol représentant la Reine Élisabeth II en bleu royal, soit 1 141 250 $ alors qu’elle était estimée entre 500 000 et 600 000 $.

Mais la bonne surprise de la soirée pour l’art québécois aura été le prix d’achat d’une œuvre de la peintre Marcelle Ferron. Un magnifique Sans titre de 1962 que nous avions remarqué lors de notre passage aux bureaux montréalais d’Heffel. Estimée entre 200 000 et 300 000 $, l’œuvre a été adjugée pour 1,8 million ! Un nouveau record pour Marcelle Ferron.