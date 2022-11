Musée des beaux-arts du Canada

Des congédiements qui suscitent l’inquiétude

Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) a congédié, la semaine dernière, la sous-directrice et conservatrice en chef du musée, Kitty Scott, le conservateur de l’art autochtone, Greg Hill, le directeur de la conservation et de la recherche technique, Stephen Gritt, et la gestionnaire principale des communications, Denise Siele. Des congédiements qui inquiètent le milieu des arts visuels et le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez.