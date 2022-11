Peintre expressionniste autodidacte ayant exposé ses œuvres dans des institutions importantes telles que le Musée d’art contemporain de Montréal, le Quebec House Gallery de New York ou le Centre culturel canadien, à Paris, Louise Robert s’est éteinte dans la nuit du 6 au 7 novembre à l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, à l’âge de 80 ans.

Pierre-Marc Durivage La Presse

En plus de quarante ans de carrière, l’artiste montréalaise a obtenu de nombreuses bourses du Québec et du Canada, alors que plusieurs de ses œuvres mélangeant mots et couleurs se retrouvent aujourd’hui au sein de collections particulières et corporatives, ainsi que dans plusieurs institutions comme le Musée des beaux-arts du Canada, le Musée national des beaux-arts du Québec, le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée d’art contemporain de Montréal, le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul et le Musée d’art de Joliette. C’est incidemment dans le musée lanaudois que la rétrospective Au bout des mots lui a été consacrée en 2003, alors que la Maison des arts de Laval a organisé en 2007 l’exposition majeure intitulée La vitesse du regard.

À l’occasion de sa dernière exposition à la Galerie Simon Blais, Le temps, maintenant, au printemps 2022, l’artiste présentait son travail ainsi : « Tableaux et dessins récents éclatent sur les murs. On peut lire les mots, les phrases, si l’on veut. Ou penser qu’il s’agit de couleurs, de matière. Les relire avec “les yeux du cœur”. Ne plus les voir. Comme on veut. Mais qu’on se le dise : “le temps, maintenant”. Comme une autre saison possible, vive, presque en folie. Où “l’odeur du temps” prend tout son temps. Celui de la vie, rien d’autre. »

PHOTO GUY L’HEUREUX, FOURNIE PAR LE GALERIE SIMON BLAIS Quelques-unes des œuvres de Louise Robert exposées à la Galerie Simon Blais.

Louise Robert laisse dans le deuil Lise, sa conjointe des 44 dernières années, ainsi que de nombreux amis, proches, artistes, voisins d’atelier, collectionneurs et amateurs d’art.