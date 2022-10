Fonderie Darling

Un cadeau pour 20 ans de création

Cet automne, la Fonderie Darling fête ses 20 ans. Le centre d’art contemporain et de résidences artistiques ouvre ses portes au public avec des visites guidées et une exposition, Tu m’enveloppes et je te contiens, sorte d’introspection de l’ancienne fonderie montréalaise créée en 1888 et reconvertie par Caroline Andrieux en 2002. Dix artistes et la commissaire Milly-Alexandra Dery ont déployé des œuvres originales dans les deux salles d’exposition et les sous-sols de l’édifice du 745, rue Ottawa.