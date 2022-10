(Cité du Vatican) Un spectacle son et lumière sur la façade de la plus grande église du monde : la basilique Saint-Pierre de Rome a accueilli dimanche soir pour la première fois une projection spectaculaire sur la vie de l’apôtre éponyme.

Agence France-Presse

Intitulé Suis-moi (Seguimi), ce spectacle de huit minutes sera proposé tous les soirs jusqu’au 16 octobre aux milliers de visiteurs et pèlerins afin de retracer les grandes étapes de la vie du fondateur de l’Église.

Le projet a nécessité « des outils technologiques capables de valoriser et d’harmoniser les images, les sons et les mots », en mettant en valeur une iconographie inspirée de la basilique et des Musées du Vatican, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

« Partout dans le monde, quand on pense à Saint-Pierre, on a tendance à penser à l’église et non à la vie de l’apôtre Pierre. Nous voudrions accompagner les quelque 50 000 personnes qui entrent chaque jour dans la basilique pour leur faire connaître l’histoire de ce lieu », a expliqué à l’AFP le père Francesco Occhetta de la Fondation Fratelli Tutti.

Pierre avait été crucifié la tête en bas dans les années 64-70, dans le cirque de Caligula, où se trouvent aujourd’hui les jardins du Vatican, à proximité de la basilique.

Conçue par Carlo Maderno, la façade de la basilique, longue de 115 m pour 47 m de hauteur, est précédée par un escalier dessiné par Le Bernin et ornée de huit colonnes corinthiennes.

En décembre 2015, un spectacle similaire de son et lumière avait mis à l’honneur des images de la nature, quelques jours avant la fin de la COP21 à Paris.