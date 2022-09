Après plusieurs semaines de délibérations, le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) a finalement annoncé le lauréat de son concours d’architecture du futur Espace Riopelle : les architectes FABG. Un groupe montréalais qui possède une « vaste expérience en matière de création d’espaces culturels ».

Léa Harvey Le Soleil

Bien connue dans la métropole et ses environs, la firme fondée il y a plus de 60 ans se retrouve effectivement derrière le concept de bon nombre de lieux culturels tels que l’Auditorium de Verdun, le théâtre de Quat’Sous, le Musée d’art de Joliette, la Biosphère ou encore le siège social du Cirque du Soleil.

Éric Gauthier, associé principal des Architectes FABG, signera ainsi la première réalisation de sa firme à Québec. Un projet qu’il accueille avec une « grande joie ».

« C’est assez rare, les institutions muséales consacrées à un seul artiste. Un musée, normalement, c’est un espace un peu neutre, comme une salle de spectacle. Les œuvres bougent et changent.

« Là, on doit évoquer la présence de Riopelle, pour que ses créations résonnent dans ce lieu-là. J’ai déjà vu ses toiles dans des musées et parfois j’avais l’impression qu’on perdait l’essence de ses tableaux dans un espace tout propre », constate le diplômé de l’École d’architecture de l’Université Laval, en entrevue au Soleil.

Selon le MNBAQ, les projections de FABG concernant l’Espace Riopelle ont particulièrement charmé le jury en raison de « la qualité de sa réflexion », de « l’intelligence du concept développé » et de « l’originalité des solutions proposées pour redéfinir le complexe muséal du MNBAQ afin d’offrir au public une expérience globale plus fluide et contemplative ».

Afin d’imaginer le futur Espace Riopelle, Éric Gauthier et son équipe se sont particulièrement inspirés de l’atelier du peintre, qui évoque « la nordicité, les paysages de L’Île-aux-Grues ».

On a essayé d’intégrer plusieurs éléments qui font en sorte que les gens, lors de leur visite, vont se sentir à mi-chemin entre le chalet, l’atelier où les œuvres ont été peintes et l’institution muséale. Éric Gauthier, associé principal des Architectes FABG

La nature et le territoire, thèmes intrinsèques aux réalisations de Riopelle, marquent ainsi le concept.

Un bâtiment baigné de lumière

Même si le pavillon est appelé à être quelque peu modifié lors du « processus de design intégré », la structure devrait, grâce à de grands murs en vitre, être baignée de lumière naturelle et donner une vue directe sur le fleuve Saint-Laurent.

L’Espace Riopelle est donc réfléchi comme un « parcours ascensionnel » dont le point culminant mènera finalement le public jusque dans la salle circulaire consacrée à L’hommage à Rosa Luxemburg (1992), une immense œuvre composée de 30 tableaux.

« Les visiteurs vont monter d’un étage à l’autre, vers L’hommage à Rosa Luxemburg. Le bâtiment traduit donc cet effet. Les toitures forment des triangles, un élan vers cette œuvre », explique Éric Gauthier, qui a remporté le prix Ernest-Cormier 2017, la plus haute distinction accordée à un individu pour l’ensemble de sa carrière dans le domaine de l’architecture.

PHOTO FABG, FOURNIE PAR LE MNBAQ La salle consacrée à L’hommage à Rosa Luxemburg sera la plus élevée du bâtiment. Des tests en drone ont été effectués afin d’évaluer la hauteur à laquelle les visiteurs auront la meilleure vue sur le fleuve Saint-Laurent.

L’Espace Riopelle servira donc d’écrin à la plus grande collection publique au monde d’œuvres de Jean Paul Riopelle… mais pas que.

Pour Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ, ce nouveau bâtiment deviendra « la pierre angulaire » de tout le complexe muséal afin de mieux relier les différents pavillons entre eux.

Si le Lassonde, sur Grande-Allée, a permis à l’organisation de faire un mouvement vers la rue, à la rencontre de la communauté, il a toutefois créé un parcours moins logique pour les visiteurs qui défilent dans les tunnels.

On veut lier le pavillon Lassonde à la collection nationale. C’est un geste fort pour nous qui permet d’affirmer notre identité. Il y aura une meilleure fluidité. Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ

« Au-delà de faire un beau projet pour Riopelle, cette proposition [de FABG] apportait d’autres opportunités. On est donc très contents de faire d’une pierre plusieurs coups », explique M. Murray, qui a siégé au jury aux côtés de quatre architectes et de Manon Gauthier, directrice générale de la Fondation Jean Paul Riopelle.

Cette amélioration de « l’expérience visiteur » faisait d’ailleurs partie des contraintes à respecter dans le cadre du concours d’architecture. Un point sur lequel Les architectes FABG se sont particulièrement distingués, note le directeur général du MNBAQ.

Selon ce dernier, l’Espace Riopelle sera donc un « bâtiment élégant » et distinctif, qui saura s’intégrer aux autres styles des pavillons Charles-Baillairgé et Gérard-Morisset.

PHOTO FABG, FOURNIE PAR LE MNBAQ Avec son architecture unique, l’Espace Riopelle permettra de lier tous les autres pavillons entre eux et de créer un parcours intuitif pour les visiteurs.

Selon Jean-Luc Murray, les prochains mois seront ainsi destinés au processus de design intégré et aux « phases préparatoires des travaux de construction ».

En plus de réaménager ses espaces de travail, le musée tâchera de présenter le projet à la communauté et à ses partenaires. Qu’on parle des habitants du quartier Montcalm, du milieu scolaire ou encore de l’équipe de la Commission des champs de bataille nationaux. Le MNBAQ souhaite offrir un lieu « accessible et inclusif » aux visiteurs.

La fermeture du pavillon Gérard-Morisset est prévue pour janvier 2023. Avec le bâtiment Charles-Baillairgé fermé depuis avril 2022, cela signifie donc que le MNBAQ n’exploitera que le pavillon Lassonde jusqu’à l’automne 2025, lors de l’inauguration de l’Espace Riopelle.

Une programmation dynamique sera toutefois offerte au public, assure M. Murray.