La Québécoise Gaëtane Verna tire sa révérence de la Power Plant

L’ex-directrice du Musée d’art de Joliette Gaëtane Verna, qui était à la tête de la réputée galerie Power Plant de Toronto depuis 2012, se prépare à affronter de nouveaux défis au Wexner Center for the Arts (The Wex) de l’Université Ohio State.