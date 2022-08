Futur Phi Contemporain dans le Vieux-Montréal

Une signature Berlin-Montréal

Ce sont les architectes berlinois Kuehn Malvezzi associés à l’agence montréalaise Pelletier de Fontenay qui signeront la conception architecturale de Phi Contemporain, le nouvel écrin de la Fondation Phi qui sera construit entre 2023 et 2026, à l’intersection des rues Saint-Paul et Bonsecours. La Presse a visité les lieux, cette semaine, avec la fondatrice et cheffe de la création de Phi, Phoebe Greenberg.