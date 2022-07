Durant vos vacances, où que vous soyez, vous aurez l’occasion (notamment si le temps se gâte !) de vous réfugier et de vous changer les idées dans les musées, galeries et centres d’art. Voici quelques suggestions d’évasion dans l’univers des arts visuels…

Éric Clément La Presse

Dans les musées montréalais, L’heure mauve, de Nicolas Party, est toujours à l’affiche du MBAM en parallèle avec l’expo de Stanley Février. Mika Rottenberg est en vedette au MAC, le musée McCord expose les photographies d’Alexander Henderson et celles de JJ Levine, et à Pointe-à-Callière, les Vikings rencontrent leurs fans ! Au Phi, les œuvres immersives de Yayoi Kusama sont l’attraction du moment. Réservez vos billets pour une visite en août.

La Galerie Simon Blais présente deux expos : les sculptures et pastels du Britannique David Nash et l’intégrale des sérigraphies en noir et blanc de Guido Molinari des années 1960. Deux périodes pour les visiter : jusqu’au 30 juillet, puis du 23 août au 10 septembre.

PHOTO FOURNIE PAR LA GALERIE SIMON BLAIS Small Yew Stack If, 2014, David Nash, 28 cm x 19 cm x 16 cm

Chez Blouin Division, deux expos commencent ce samedi. Les Réflexions spéculaires, de la peintre Karine Fréchette, et Light Wishes, des toiles de la Montréalaise d’origine albertaine Corri-Lynn Tetz (Informations). Art mûr revient avec son édition estivale, Peinture fraîche et nouvelle construction, et une quarantaine d’artistes émergents, dès samedi et jusqu’au 27 août. Juno Youn présente le dessinateur canadien Jay Dart, Pierre-François Ouellette rend hommage aux artistes inuits des Biennales de Venise et de Sydney et Robert Poulin propose Singuliers Pluriels III, avec notamment Daniel Erban, Harold Klunder, Julie Ouellet ou encore Simone Fick.

PHOTO FOURNIE PAR ROBERT POULIN La chute, 2003, Julie Ouellet, technique mixte sur bois, 142 cm x 193 cm

La Guilde présente Paperholic : obsession papier avec 11 artistes dont le papier est le médium, dont Sébastien Gaudette, Stéphanie Morissette, Karine Demers et Christine Sioui Wawanoloath. L’artiste italien Johny Ngbwa est en résidence chez Piroir, où il expose ses estampes jusqu’au 6 août.

Alex Coma a accroché ses dernières toiles jusqu’au 24 juillet au Belgo (Galerie POPOP). Une expo dont le commissaire est le designer Rad Hourani, et des œuvres qui représentent des découvertes de l’artiste à travers lectures, méditations et idées acquises en pratiquant un ancien rituel égyptien.

PHOTO ALEX COMA, FOURNIE PAR L’ARTISTE Michael, 2022, Alex Coma, huile sur toile, 31 po x 31,5 po

Art souterrain propose un affichage urbain à dix endroits de Montréal, avec des œuvres de trois artistes établis couplés à trois de la relève : Nicolas Grenier et Andrée-Anne Mercier, Jannick Deslauriers et Jesus Castro Rosas et Karen Tam et Tong Zhou Lafrance.

À Pointe-Claire, Stewart Hall présente Traversée/Crossing, dont le commissaire est Didier Morelli, avec Lori Blondeau, Chris Boyne, Michelle Furlong, Hazel Meyer, François Morelli, Nadia Myre et Derrick Woods-Morrow. Une exploration des liens entre sports nautiques et art contemporain.

À Laval, la 3e édition de la « Triennale Banlieue ! » commencera le 31 juillet à la Maison des arts. Thème : les dynamiques qui lient habitat humain et écosystèmes naturels. Avec 19 artistes, dont Ludovic Boney, Nicolas Grenier, Marilou Lemmens et Richard Ibghy, Andreas Rutkauskas ou encore Steven Orner.

PHOTO ANDREAS RUTKAUSKAS, FOURNIE PAR LA MAISON DES ARTS DE LAVAL Charred Sagebrush, Kamloops, 2018, Andreas Rutkauskas

À Saint-Hyacinthe, dans le cadre de Cultiver l’humilité | M8jagen piwihozw8gan – la 7e édition de l’évènement d’art ORANGE –, 11 artistes exposent au centre Expression et au Jardin Daniel A. Séguin. Une édition consacrée aux plantes.

À Joliette, le Musée d’art propose la première expo canadienne de Béatrice Balcou, artiste française vivant à Bruxelles, les installations du Vancouverois Kevin Schmidt, des œuvres de Samuel Roy-Bois et d’autres de Vicky Sabourin. Une expo d’estampes du regretté Louis-Pierre Bougie sera aussi présentée à partir du 23 juillet à la galerie d’art Cookshire-Eaton, un déploiement célébré en musique par le Quatuor Molinari, le 17 septembre.

À Québec, l’offre est trop dense pour indiquer tous les évènements de qualité. Mentionnons le parcours Passages insolites à faire à pied et l’expo America au MNBAQ.

PHOTO PATRICE LAROCHE, FOURNIE PAR LE SOLEIL Lignes de chance, 2018, Nicole Eisenman, huile sur toile

À Ottawa, ne manquez pas, au Musée des beaux-arts du Canada, la rétrospective General Idea, avec quelque 200 œuvres du collectif des années 1970, 1980 et 1990.

PHOTO FOURNIE PAR LE MBAC Autoportrait avec objets, détail, 1981-1982, General Idea

En Gaspésie, les Jardins de Métis présentent Au fil du temps, de Louise Tanguay. Faisant désormais partie du parcours d’art contemporain des jardins, l’œuvre murale de 12,2 m de longueur est constituée de 500 photographies prises à Métis.

PHOTO FOURNIE PAR LES JARDINS DE MÉTIS Détail de la murale de Louise Tanguay

Enfin, si vous vous rendez en Europe, sachez qu’Isabelle Leduc fait partie d’une expo collective, La traversée des grandes eaux, à l’Atelier du Hezo, en Bretagne. Et François Xavier Saint-Pierre expose à Venise, où il habite depuis la pandémie. The Spiders and The Bees est à la Fondazione Giorgio e Armanda Marchesani jusqu’au 31 juillet.