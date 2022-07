La présidente et chef de la direction du musée McCord Stewart, Suzanne Sauvage, prend sa retraite.

Marc-André Lemieux La Presse

L’institution montréalaise a annoncé la nouvelle mardi. Suzanne Sauvage tire sa révérence après 12 ans aux commandes du musée. Elle occupera ses fonctions jusqu’en novembre afin de permettre au conseil d’administration de recruter une nouvelle personne pour reprendre la direction de l’établissement.

« C’est avec beaucoup d’émotion que je prends cette décision », déclare Suzanne Sauvage dans un communiqué.

Mme Sauvage s’est jointe au musée McCord Stewart en mars 2010, après avoir occupé de nombreux postes de direction au sein du Groupe Cossette Communication, dont celui de présidente de Cossette Canada. Selon le président du conseil d’administration du Musée, Ghislain Picard, l’institution a connu une évolution importante sous sa gouverne, dans sa programmation comme dans ses collections, « attirant un public diversifié, rajeuni et de plus en plus nombreux ».

« Elle a su faire passer le musée McCord Stewart de l’un des secrets les mieux gardés de Montréal à l’un des plus importants et dynamiques musées au Québec », affirme Ghislain Picard.

En juin 2022, Suzanne Sauvage a été nommée membre de l’Ordre du Canada. Elle a aussi reçu l’Ordre national du Québec en mai 2021.