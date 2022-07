Vue de l’expo In the Realm of Lightning présentée l’automne dernier par Rajni Perera et Nep Sidhu chez Patel Brown

En pleine croissance, la galerie d’art torontoise Patel Brown ouvrira un local d’exposition dans l’édifice du Belgo, à Montréal, en septembre, a appris La Presse. Les cofondateurs de Patel Brown, Devan Patel et Gareth Brown-Jowett, ont confié les rênes de leur galerie montréalaise à l’historienne de l’art Roxanne Arsenault.

Éric Clément La Presse

La galerie Patel Brown a été créée à Toronto il y a deux ans, en pleine pandémie, par Devan Patel, un entrepreneur torontois passionné d’art, et Gareth Brown-Jowett, artiste et historien de l’art. Tous deux ont eu leur propre galerie avant de créer un espace commun près de la station de métro Lansdowne, dans la Ville Reine, en 2020.

Patel Brown travaille surtout avec des artistes canadiens, certains bien connus au Québec, comme Kim Dorland (souvent présenté chez Blouin Division ou Bradley Ertaskiran), ou encore Rajni Perera — que la Maison des arts de Laval a exposée en 2018 –, une artiste en vogue qui vient de recevoir le Prix du Museum of Contemporary Art (MOCA) de Toronto.

Dans la trentaine, les deux galeristes ont beaucoup d’ambition. En deux ans, Patel Brown a acquis une réputation enviable, participant à une vingtaine de foires. Au printemps dernier, le site de courtage Artsy estimait que son kiosque à Expo Chicago, avec des sculptures d’Alexa Hatanaka et des peintures de Marigold Santos, et celui, quelques jours plus tard, de la foire Nada New York (avec des œuvres d’Anique Jordan, Daniesha Nugent-Palache, Oluseye, Shary Boyle et Rajni Perera) faisaient partie des plus attirants.

Quelques œuvres d’artistes collaborant avec Patel Brown PHOTO LAURA FINDLAY, FOURNIE PAR PATEL BROWN They Awakened in Algorithm, Nep Sidhu

PHOTO FOURNIE PAR PATEL BROWN Mottainai, too good to waste, 2020, Alexa Hatanaka, linogravure et monotypes

PHOTO LAURA FINDLAY, FOURNIE PAR PATEL BROWN Prayer Scarf, 2016, Shary Boyle, porcelaine, fourrure, 38 x 22 x 20 cm

PHOTO FOURNIE PAR LA GALERIE PATEL BROWN Vue de l’expo Nowing : A Political History of the Present, d’Anique Jordan, à la galerie Patel Brown, au printemps 2021 1 /4







Leur choix d’ouvrir une galerie à Montréal plutôt qu’à Londres, Paris, New York ou Los Angeles est lié au coût de l’opération ainsi qu’à leur stratégie, qui est de s’épanouir d’abord au Canada.

Nous aimons Montréal, qui est une ville culturelle importante. Nous avons des collectionneurs à Montréal et une très bonne réponse pour nos artistes. Devan Patel

La galerie sera située au Belgo, au quatrième étage, dans l’ancien espace de la Galerie Pangée (partie sur l’avenue des Pins), entre la galerie Laroche Joncas et la galerie McBride Contemporain.

L’humain d’abord

Les deux galeristes ont de bons contacts à Montréal. Ils ont participé à Papier 2021. Ils connaissent bien le galeriste Hugues Charbonneau, avec qui ils partagent le soutien de plusieurs artistes. Et Gareth Brown-Jowett a été pendant près de six ans le directeur de la galerie Division à Toronto. Pour s’assurer d’une bonne implantation locale, Patel Brown sera dirigée à Montréal par Roxanne Arsenault, qui a quitté, ce lundi matin, le Centre Clark qu’elle a codirigé pendant huit ans, après avoir été pendant huit ans à la Centrale galerie Powerhouse, le centre d’artistes féministes de Montréal.

PHOTO GUILLAUME SIMONEAU, FOURNIE PAR PATEL BROWN Roxanne Arsenault dirigera la galerie Patel Brown à Montréal.

« Après 20 ans passés dans des organismes à but non lucratif, j’ai accepté de travailler dans une galerie commerciale même si j’avais les centres d’artistes dans la peau, parce que c’est eux, dit Roxanne Arsenault. Avec Patel Brown, j’ai beaucoup d’atomes crochus au niveau de la vision artistique et des valeurs. Je suis leur travail depuis des années, notamment à travers mon chum [le collectionneur Pascal Desjardins], explique la future directrice. Ils ont fait du bon développement de carrières. Je pense que je peux soutenir leurs artistes et mener ça ailleurs à Montréal. »

Roxanne Arsenault définira et organisera huit ou neuf expos par an, avec l’assistance d’un autre employé. La première exposition débutera le 17 septembre.

La directrice compte profiter de ses contacts et de ses rencontres dans des ateliers d’artistes pour produire des expos aux parfums locaux. Cela dit, Devan Patel tient à incorporer d’autres artistes internationaux dans son écurie. L’annexe montréalaise devra donc déployer la même qualité que la galerie torontoise, en mélangeant nouveautés et valeurs sûres, tant locales qu’internationales.

« Devan et Gareth comptent sur moi pour développer leurs liens avec la communauté artistique d’ici, ajoute Roxanne. C’est quelque chose que j’aime faire. Je leur ai dit que j’étais people first. C’est aussi leur vision. Avec mon énergie, on va faire le party au Belgo ! »

Le collectionneur et cofondateur de l’Arsenal Pierre Trahan voit d’un bon œil l’arrivée de Patel Brown à Montréal. « C’est bon pour la ville et la visibilité des artistes contemporains », dit-il. Le galeriste Hugues Charbonneau abonde dans le même sens. « C’est une bonne nouvelle. Ça va faire une galerie de plus dans le Belgo, et si Patel Brown peut donner une chance à des artistes québécois qui ne sont pas représentés par une galerie, ce sera extrêmement positif. »