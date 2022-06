Peint en 1964 par l’artiste au faîte de sa carrière, le tableau illustre « le puissant dialogue d’amitié et de rivalité qui allait submerger les deux titans de l’art et les inciter à créer certaines de leurs plus grandes œuvres », a indiqué la maison de vente dans un communiqué.

Un portrait de Lucian Freud par Francis Bacon vendu plus de 43,3 millions de livres

(Londres) Un portrait de l’artiste britannique Lucian Freud, peint par son ami le peintre Francis Bacon, a été vendu mercredi plus de 43,3 millions de livres aux enchères à Londres.

Agence France-Presse

Le portrait, qui avait été estimé plus de 35 millions de livres, constituait la pièce centrale d’une vente organisée par Sotheby’s, regroupant des œuvres d’Andy Warhol, Banksy ou encore David Hockney.

Sur cette toile qui appartenait à un collectionneur privé européen et n’avait plus été montrée au public depuis 1965, Lucian Freud regarde l’artiste fixement avec les poings serrés, prêt à se lever du banc sur lequel il est assis.

C’est « un témoignage de la capacité de Francis Bacon à susciter l’émotion et à capturer en peinture les complexités de la psyché humaine », a souligné Sotheby’s.

Peint en 1964 par l’artiste au faîte de sa carrière, le tableau illustre « le puissant dialogue d’amitié et de rivalité qui allait submerger les deux titans de l’art et les inciter à créer certaines de leurs plus grandes œuvres », a ajouté la maison de vente dans un communiqué.

Les deux artistes, qui s’étaient rencontrés 20 ans plus tôt, ont partagé une intense amitié durant plus de quatre décennies jusqu’à ce que la jalousie et des querelles n’y mettent un terme dans les années 1980.

Avant la vente, Tom Eddison, directeur du département d’art contemporain de Sotheby’s, avait souligné auprès de l’AFP que le portrait recèle « 20 ans d’histoire, d’amitié, de rivalité artistique, de pair à pair entremêlés ».

Francis Bacon a peint Lucian Freud, peintre majeur du XXe siècle et petit-fils du fondateur de la psychanalyse, à 14 reprises entre 1964 et 1971.

Un triptyque consacré à son ami avait été adjugé plus de 142 millions de dollars en 2013 à New York, un record pour le peintre britannique.

Né en 1909 à Dublin, Francis Bacon est décédé à Madrid en 1992.