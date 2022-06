Prix Sobey

Stanley Février parmi les cinq finalistes

La Fondation Sobey pour les arts et le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) ont annoncé, ce mercredi, le nom des cinq artistes en lice pour le prix Sobey 2022 dont le gagnant sera annoncé cet automne à Ottawa. Le Québécois Stanley Février fait partie des cinq finalistes, au côté de Tyshan Wright (Atlantique), Azza El Siddique (Ontario), Divya Mehra (Prairies et Nord) et Krystle Silverfox (Côte Ouest et Yukon). Les œuvres des cinq artistes seront exposées au MBAC l’automne prochain.