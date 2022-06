Peter Doig (né en 1959), Study for Iron Hill, 1991, huile sur toile. MBAM, en cours d’acquisition. Avec l'aimable autorisation de Michael Werner Gallery

En marge d’un évènement-bénéfice organisé le 4 juin à Toronto, sous le parrainage du collectionneur et mécène canadien W. Bruce C. Bailey, qui a permis de récolter près d’un million de dollars, le peintre Peter Doig a fait le don de son tableau Study for Iron Hill au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM).

Luc Boulanger La Presse

Inspirée des souvenirs d’enfance de l’artiste britannique d’origine écossaise, réputé pour avoir donné un nouveau souffle à la peinture figurative contemporaine.

Study for Iron Hill (1991) est la première œuvre de Doig à entrer dans la collection du MBAM, qui lui avait consacré une exposition en 2014.

« Il est rare pour une institution comme la nôtre de trouver un ami aussi fidèle que Bruce. Sa loyauté et son affection pour le MBAM et pour la culture québécoise font de lui un véritable mécène. […] Son amour de l’art n’a d’égal que son amitié pour les artistes, amitié qui nous vaut ce don d’une œuvre incomparable de Peter Doig, l’un des plus grands peintres de notre temps », a dit par voie de communiqué Stéphane Aquin, directeur général du MBAM.

Des centaines de personnalités du monde de la culture ont aussi contribué financièrement à la Fête champêtre canadienne organisée par W. Bruce C. Bailey.