Fondé en 1992 à l’occasion du 350e de Montréal, le musée Pointe-à-Callière célèbrera son 30e anniversaire le 17 mai.

Josée Lapointe La Presse

Pour l’occasion, l’accès au musée d’archéologie et d’histoire de Montréal sera gratuit. Deux artistes mystères « à l’avant-plan de la scène montréalaise et de renommée internationale » offriront également une performance au piano public situé sur le parvis du musée entre 12 h et 13 h.

Le balado Raconter Montréal, qui a été lancé par Pointe-à-Callière et Coyote audio en 2021, s’enrichira également de cinq nouveaux épisodes. Dans sa version remaniée, cette série animée par la comédienne Émilie Bibeau convie plusieurs invités à parler de la vie montréalaise à l’époque de la Nouvelle-France, et à faire le lien entre hier et aujourd’hui aux côtés de spécialistes du Musée. Y participeront Rose-Aimée Automne T. Morin, Colombe St-Pierre, Mylène Paquette, Xavier Watson et Laurent Turcot.

