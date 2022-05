(Paris) Deux huiles sur toile et quatre gouaches originales et inédites de Marc Chagall sont présentées depuis vendredi et jusqu’à mardi chez Christie’s Paris, en amont d’une première vente aux enchères de 22 œuvres prévue à Londres le 28 juin.

Agence France-Presse

Ces œuvres inédites aux couleurs chatoyantes, peintes par Chagall entre 1938 et 1984, n’ont jamais été exposées ou mise en circulation sur le marché de l’art dans leur grande majorité, depuis la mort de l’artiste en 1985 à Saint-Paul-de-Vence où il est enterré, selon Christie’s.

Tous les symboles chers au peintre et à son univers onirique singulier sont présents : le couple de mariés volant, les chevaux, le coq, les musiciens, le judaïsme, le cirque et les villes chères à son cœur.

Elles font partie d’un important fonds d’huiles sur toiles, œuvres sur papier, imprimés et livres appartenant à la succession du peintre, né en 1887 à Vitebsk, en Biélorussie, alors partie intégrante de l’empire russe, et qui a vécu à Paris dans l’entre-deux-guerres (1923-1939) puis aux États-Unis (1941-1947) où il s’est exilé avant de revenir en France en 1948.

Les six œuvres phares présentées à Paris seront proposées aux enchères à Londres avec 16 autres œuvres originales (huiles et gouaches) le 28 juin en duplex avec Christie’s Paris.

Une vente en ligne d’une sélection de livres qui ont appartenu à l’artiste ou auxquels il a participé, ainsi que des œuvres sur papier et des reproductions, sera organisée parallèlement, a précisé à l’AFP la maison de vente aux enchères.

D’autres ventes aux enchères d’œuvres inédites rassemblées dans le fonds sont prévues à l’automne à Hong Kong, puis de nouveau à Paris et New York, selon Christie’s qui n’a pas souhaité fournir plus de précisions quant au nombre total d’œuvres comprises dans ce fonds appartenant au patrimoine familial de Chagall, et à son estimation globale.

Parmi les œuvres présentées à Paris, on compte deux huiles sur toile, dont Couple et Violoniste, estimée entre 1,4 million et 2,1 millions d’euros (1,9 million $ et 2,8 millions $) et peinte dans les années 70 par Chagall.

Une autre toile, Le Peintre et les Mariés aux trois Couleurs, réalisée en 1984 par le peintre alors âgé de 97 ans, est estimée entre 1,1 et 1,7 million d’euros (1,5 million $ et 2,3 millions $).

Quatre autres œuvres sur papier, mêlant les techniques de gouache, pastel, encres et crayon, sont estimées entre 140 000 euros et 351 000 euros (188 000 $ et 472 000 $). Parmi elles, une Étude pour le Cheval Rouge (1938-1944) et un Coq sur fond rouge (1981).