PHOTO DE MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR L’ASSOCIATION DES GALERIES D’ART CONTEMPORAIN

La galerie Bradley Ertaskiran de Montréal présentera entre autres cette œuvre intitulée A voice emerged from an empty room saying « get up », telling me to « get up ». The apparition was paralyzing… de l’artiste Joseph Tisiga à la foire Independent.