La Fondation Phi pour l’art contemporain aura, en 2026, un nouvel édifice dans le quartier historique de Montréal, en face de la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours. Le projet PHI Contemporain sera annoncé officiellement vendredi par la ministre québécoise de la Culture et des Communications, Nathalie Roy. Québec et Ottawa donneront 26,6 millions pour l’expansion de l’organisme qui coûtera 100 millions.

Éric Clément La Presse

Fêtant son 15e anniversaire cette année, la Fondation Phi (anciennement DHC/ART) avait, depuis 2019, un projet d’expansion. Ses locaux sont trop petits et insuffisamment éclairés pour assurer la mission de l’organisme. La fondatrice de Phi, Phoebe Greenberg, souhaitait « consolider l’offre pour le public tout en conservant le volet expérimentation ». Après avoir choisi un espace dans le Vieux-Montréal, elle a présenté la même année le projet PHI Contemporain au gouvernement du Québec, qui a accepté de le financer en partie.

Organisme au croisement de l’art contemporain, du film, de la musique, du design et de la technologie, Phi fera construire un édifice de 74 000 pi⁠2 consacré aux expositions et aux activités publiques, à l’intersection des rues Saint-Paul Est et Bonsecours. Le terrain de 17 500 pi⁠2 comprend la Maison Pierre du Calvet (ex-restaurant Les filles du Roy) et la Maison Louis-Viger, qui seront restaurées et intégrées au nouveau bâtiment.

PHOTO SEAN MOLLITT, FOURNIE PAR PHI Vue aérienne du quadrilatère dans lequel s’insérera PHI Contemporain.

« L’édifice aura un style contemporain ancré dans l’histoire, nous dit Mme Greenberg. C’était très important que cette notion soit communiquée aux architectes. Pour l’instant, on prévoit trois étages, même si la réglementation en autorise quatre. »

Ce qui est intéressant avec ce site, c’est qu’il y a tout un labyrinthe au sous-sol. Il y aura donc une possibilité d’avoir deux ou trois étages sous les bâtiments existants. Phoebe Greenberg, fondatrice de Phi

D’une superficie de 32 000 pi⁠2, le bâtiment actuel du Centre Phi, au 407, rue Saint-Pierre, demeurera en activité pour la recherche et le développement, les expérimentations, les arts numériques et le programme musical. La superficie totale des activités de Phi atteindra donc plus de 100 000 pi⁠2 au lieu des 43 000 pi⁠2 actuellement (la Fondation Phi ayant une superficie de 11 000 pi⁠2).

Le financement du projet sera à la fois public et privé. Ottawa et Québec verseront chacun 13,3 millions, Phi assumant le reste. Le budget alloué à la construction de l’édifice et à la rénovation des bâtiments patrimoniaux est de 48 millions, en excluant les frais d’architecture.

PHOTO BANQ, FOURNIE PAR PHI La Maison Pierre du Calvet en 1932

« Le projet total représente un investissement qui va approcher les 100 millions si l’on inclut les fonds qui seront utilisés pour supporter les activités durant les premières années, et l’investissement pour acquérir (10 millions) et restaurer (60 millions) les bâtiments existants », précise Éric Albert, président-directeur général de Phi. Québec et Ottawa versant 26,6 millions, Phi investira donc un total de 73 millions dans ce projet.

Concours

Un concours d’architecture en trois étapes a été lancé en août 2021. Un total de 65 firmes provenant de 14 pays ont proposé, lors d’une première étape, un concept pour un édifice intégré à l’architecture du XVIIIe siècle. Cinq firmes sont encore en lice. Adjaye Associates, société américaine qui a réalisé le National Museum of African American History and Culture, à Washington, la firme française Bruther, le studio danois Dorte Mandrup (qui va créer l’Exile Museum à Berlin), les architectes berlinois Kuehn Malvezzi associés à l’agence montréalaise Pelletier de Fontenay, et l’entreprise belge Office Kersten Geers David Van Severen.

Estimant important que le public ait son mot à dire dans ce projet qui touchera le quotidien des résidants du Vieux-Montréal, Phi a décidé de diffuser la présentation des cinq concepts architecturaux par les cinq finalistes, lundi prochain, le 2 mai, de 11 h à 14 h, lors d’une séance virtuelle en compagnie du jury. On pourra y assister en anglais avec le lien contemporary.phi.ca ou sur Zoom avec une traduction simultanée en français et en anglais.

La firme lauréate sera annoncée le 15 juillet par le jury composé de cinq architectes, Phoebe Greenberg, son fils artiste Miles Greenberg et le sculpteur français Jean-Michel Othoniel. Éric Albert estime que depuis 15 ans, par l’intermédiaire de sa fondation, Phoebe Greenberg a acheté et rénové cinq bâtiments du Vieux-Montréal et leur a donné une vocation culturelle et artistique. « Elle a donc acquis une certaine expérience au cours des 20 dernières années dans la rénovation et la restauration de bâtiments patrimoniaux », dit-il. Des travaux sur les bâtiments patrimoniaux pourraient commencer à l’automne. Les plans définitifs d’architecture doivent être livrés au début de 2023.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La fondatrice de Phi, Phoebe Greenberg.

PHI Contemporain est une opportunité rare et passionnante pour nous de poursuivre notre engagement en faveur de la pertinence de l’art dans la vie quotidienne en offrant des espaces élargis pour se rassembler, se rencontrer et vivre auprès de pratiques artistiques en pleine évolution d’ici et du monde entier. Phoebe Greenberg

Très enthousiaste, la ministre Nathalie Roy explique que le projet a été très bien reçu par son ministère quand il lui a été présenté en octobre 2019. « Il est en droite ligne avec nos aspirations, qui sont de protéger notre patrimoine et de faire briller nos artistes », dit-elle.

Mme Roy a visité les lieux avant la pandémie. « C’est extraordinaire. Quatre bâtiments patrimoniaux vont être restaurés. Il y a une verrière incroyable, des murs de pierres, des poutres en bois, des alcôves. Je salue ce projet, qui va redonner leur lustre d’antan à ces bâtiments et en donner accès au public en leur donnant une belle vocation artistique dans le Vieux-Montréal. »

Mme Roy loue le rôle de Phoebe Greenberg dans le développement de pratiques artistiques innovantes au Québec. « Elle a misé depuis longtemps sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée alors que cela n’existait pratiquement pas ici, dit la ministre. Elle a fait ses preuves au niveau international. En plus, c’est une de nos grandes mécènes, qui investit des sommes colossales de son propre patrimoine pour développer Phi et le Vieux-Montréal. »

« Phi est une infrastructure culturelle de proximité, ajoute Éric Albert. Il y a beaucoup de développement immobilier dans l’est du Vieux-Montréal et les quartiers environnants. Plus de 8000 logements résidentiels vont voir le jour dans les 10 prochaines années. L’objectif avec PHI Contemporain, comme avec les lieux existants, c’est de devenir un ancrage culturel important, mais aussi pour les résidants du secteur. »