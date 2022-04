Produit Rien

Les œuvres des voisins

Inviter des collègues artistes du Mile-Ex et de la Petite Italie, c’est ce qu’ont fait Karen Trask et Paul Litherland dans leur espace Produit Rien où sont réunies, jusqu’au 10 avril, les œuvres de 52 artistes de leur voisinage, dont Rafael Lozano-Hemmer, Sophie Jodoin, Dominique Pétrin et Denis Farley, mais aussi d’une artiste de sept ans et demi ! Une expo sans prétention dans un but de rencontres amicales.