Galerie SBC

Dialogues Nord-Sud

La galerie d’art contemporain SBC présente, au Belgo, les fruits d’une collaboration avec le musée mexicain Ex Teresa Arte Actual, spécialisé dans la performance, la vidéo et le multimédia. Avec 18 vidéos, Chroniques : résonances traite des défis qui touchent le Mexique et l’Amérique latine en général. Mais aussi les pays du Nord.