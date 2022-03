Manif d’art

Que du bonheur

La Manif d’art de Québec est un véritable circuit touristique et culturel au cœur de la Vieille Capitale. Avec une exposition centrale au Musée national des beaux-arts du Québec, une douzaine d’œuvres disséminées dans les espaces publics et des expositions dans les centres d’art de la cité ainsi qu’à Lévis et à Wendake. Munissez-vous d’un plan et go !