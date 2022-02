New City Gas

Formes intangibles : la vie en lumières

L’espace New City Gas développe son offre en accueillant en première canadienne l’exposition Formes intangibles, de l’artiste japonais Shohei Fujimoto. Il s’agit d’une expérience immersive présentée par Produkt et Artechouse composée d’un mélange d’œuvres numériques et d’époustouflants ballets de lasers qui donnent corps et insufflent de la vie à la lumière et à la technologie.