Le Centre international d’art contemporain de Montréal (CIAC) a lancé jeudi une nouvelle fiche, L’Atelier de Fernand Leduc, dans le cadre de son projet Cartographie des Automatistes.

Luc Boulanger La Presse

« À travers les lieux où ils ont étudié, travaillé et exposé, le CIAC propose de faire connaissance avec les artistes du groupe des Automatistes de Montréal entre 1939 et 1955. Leur apport est immense dans les domaines des arts visuels, de la danse, de la littérature, du théâtre, du design et de la psychanalyse au Québec et au Canada », souligne le fondateur du CIAC, Claude Gosselin.

En 1944, Fernand Leduc avait installé son atelier dans une chambre d’une maison (aujourd’hui disparue) au coin des rues Sherbrooke et Jeanne-Mance, près de l’École des beaux-arts, où vivait aussi son ami Charles Daudelin. L’atelier de Leduc a été un lieu de rencontres pour plusieurs artistes de l’avant-garde montréalaise tels que Claude et Pierre Gauvreau, Jeanne Renaud, Françoise Sullivan, ainsi que les peintres Jean-Paul Mousseau et Claude Vermette.