Dans l’atelier de… Alain et Agathe Piroir

Artistes en impression, père et fille

Espace de travail et d’exposition consacré à l’art imprimé depuis 26 ans, l’Atelier Piroir édite des estampes, crée des livres d’artistes et expose les œuvres de graveurs. La Presse a rencontré son fondateur, Alain Piroir, et son associée, sa fille Agathe, dans leurs locaux du Mile End où ils travaillent, en collaboration avec une cinquantaine d’artistes visuels et une quarantaine de poètes.