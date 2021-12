Tour d'horizon de ce qui a marqué les arts visuels en 2021

Éric Clément La Presse

Jeunes espaces

Chaque année génère son lot de nouveaux acteurs dans le marché. En 2021, de jeunes lieux d’art se sont distingués. Par exemple, la dynamique galerie Jano Lapin, à Verdun, avec ses expos, ses studios d’artistes et ses quatre résidences d’artistes financées grâce au soutien des Caisses Desjardins. Le commissaire Eli Kerr a bien du succès avec sa galerie minuscule Parc Offsite, avenue du Parc. Le petit espace d’art contemporain Produit rien, créé par les artistes Karen Trask et Paul Litherland, dans le Mile-Ex, poursuit ses activités avec des expos régulières. Dans Centre-Sud, Cache Studio, d’Eric Carlos Bertrand et Stephanie Cambria, continue aussi son bonhomme de chemin avec des expos d’artistes talentueux comme Rosalie Gamache ou Sébastien Gaudette.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, LA PRESSE L’artiste Milutin Gubash devant une de ses œuvres

La vie d’artiste… libre

Pour les artistes non représentés par des galeries, l’année 2021 n’a pas toujours été facile. La vente sur l’internet a fonctionné pour quelques-uns, mais rien ne vaut la visibilité d’une galerie. « J’ai connu une année décente, soutenu par plusieurs bourses artistiques, dit l’artiste Aquil Virani. Mais de plus en plus d’amis artistes ont des emplois à temps partiel. Notre travail est sous-évalué dans notre société. La COVID-19 a appauvri notre santé mentale collective, ce qui ne crée pas un environnement prospère. » Mais il y a parfois de belles histoires chez les artistes « libres ». Comme pour le résilient Milutin Gubash, avec son expo au MACLAU, The Magician’s Hand in the Cold Light of Day, peu vue à cause de la pandémie, mais qui lui a permis de vendre l’installation au complet à un grand collectionneur québécois. « La plus grande acquisition de mon travail, avec ou sans galerie, et je suis très fier qu’elle se soit faite sans galerie », dit-il.

PHOTO SOTHEBY’S La vente de la collection Macklowe par Sotheby’s

Chères enchères

Le 15 novembre, Sotheby’s a vendu une partie de la collection du magnat immobilier américain Harry Macklowe pour 676 millions US et obtenu 233 millions supplémentaires, trois jours plus tard, avec une autre vente. Des résultats impressionnants. Toutes les maisons d’enchères ont fait des affaires d’or en 2021. « Le marché de l’art est en croissance depuis le début de la pandémie, dit l’artiste Marc Séguin. Contrairement à d’autres arts, on a peu écopé des restrictions sanitaires. Peut-être l’état des choses a-t-il fait se ‟matérialiser” ce besoin d’art et de culture des musées et des collectionneurs. »

EXTRAIT DE L'ŒUVRE NUMÉRIQUE THE MERGE En décembre, un nouveau record de vente NFT a été établi, avec 91,8 millions US pour l’acquisition de The Merge, la série NFT de l’artiste anonyme Pak.

Art numérique et NFT

L’année 2021 a vu l’art numérique exploser en popularité, avec l’expansion des œuvres NFT. Comme si un marché de l’art bicentenaire avait pris, en mars chez Christie’s, un virage à 180 degrés. En décembre, un nouveau record de vente NFT a été établi, avec 91,8 millions US pour l’acquisition de The Merge, la série NFT de l’artiste anonyme Pak. Une vente qui dépasse celle de The First 5000 Days, de l’artiste Beeple, en mai dernier. Une vente très originale puisque 28 984 amateurs ont acheté des unités numériques de The Merge qui, mises ensemble, forment l’œuvre ! Les unités se sont vendues entre 299 et 570 $ US chacune. Cette vente dépasse celle de 2019 pour la sculpture en inox Rabbit de Jeff Koons, cédée pour 91 millions. « Certains artistes issus de cet essor technologique ont bien tiré leur épingle du jeu », dit le galeriste Yves Laroche.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Vue de la foire Papier, au Grand Quai du Vieux-Port de Montréal, en novembre

Foire Papier

La foire Papier 2021, physique et virtuelle, a été couronnée de lauriers. Très bien organisée, du 26 au 28 novembre, au Grand Quai de Montréal, elle a accueilli 8000 personnes en présentiel et 21 000 en ligne, une augmentation de 16 % par rapport à 2020. Cette 14e édition, qui contenait 35 galeries exposant les œuvres de 400 artistes, a réalisé des ventes de 1,5 million. Plus de deux fois le chiffre de l’édition virtuelle de 2020. Les collectionneurs privés représentent 78 % des ventes, le reste étant attribué aux collections d’entreprises et aux institutions. Signe prometteur pour l’art contemporain, les nouveaux clients représentent 75 % des ventes. Une excellente nouvelle pour le milieu.