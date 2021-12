Arts visuels

Des Riopelle, Borduas, Bonet et Fortin au Musée d’art de Joliette

Le Musée d’art de Joliette vient de s’enrichir d’une cinquantaine d’œuvres importantes, principalement des sculptures et des peintures, dont neuf œuvres de Jean-Paul Riopelle et quatre de Paul-Émile Borduas, sans compter quelques pièces de plus d’une vingtaine d’artistes peintres tels que Cornelius David Krieghoff, Jordi Bonet, Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté, Marc-Aurèle Fortin et Arthur Lismer. Ce don d’œuvres fait par la famille du docteur Richard Morisset est estimé à plus de 3,5 millions de dollars.