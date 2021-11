Arts visuels

New York

Records battus aux enchères pour Frida Kahlo et Pierre Soulages

(New York) Des tableaux rares de la Mexicaine Frida Kahlo et du français Pierre Soulages ont battu les records de ces artistes aux enchères chez Sotheby’s à New York, où ils ont été vendus mardi soir 34,9 millions et 20,2 millions de dollars.