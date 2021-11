Arts visuels

Projet Casa

De cire, de papier et d’os

Les relations entre l’homme et son environnement. L’influence de l’art pour changer nos façons de voir le monde. L’exposition Écho-Système/Matière et mutations de la commissaire Dominique Bouffard aborde ces thèmes dans les salles de Projet Casa, à Montréal, avec des créations organiques des artistes Claude Bourque, Stéphanie Morissette et Sebastian Maltais. Des œuvres de cire, de papier et d’os…