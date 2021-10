Arts visuels

Deux Picasso en vedette d’une prochaine vente d’automne chez Christie’s

(New York) Deux tableaux de Picasso, dont l’un a passé plus de 60 ans dans une collection privée et n’a jamais été cédé aux enchères, feront partie des temps forts de la vente d’automne chez Christie’s à New York en novembre.