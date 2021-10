À compter du 13 octobre, le Musée McCord sera accessible gratuitement durant 100 jours afin d’amorcer l’année de son centenaire.

André Duchesne La Presse

L’institution de la rue Sherbrooke à Montréal restera donc accessible gratuitement jusqu’au 19 janvier 2022 grâce à un soutien de BMO Groupe Financier.

« Pour souligner les 100 ans du musée, nous voulions offrir un cadeau aux Montréalais de toutes origines et à tous nos visiteurs, indique Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du musée. Ce centenaire est aussi pour nous l’occasion de nous tourner vers l’avenir, de nous questionner, de susciter des échanges et de créer des liens avec diverses communautés, tout en racontant l’histoire de manière critique et inclusive à travers nos collections. »

Se définissant comme le musée d’histoire sociale de Montréal, le McCord présente actuellement l’exposition permanente Voix autochtones d’aujourd’hui, une exposition des caricatures de Serge Chapleau jusqu’au 9 janvier et l’installation Partition exquise de Caroline Monnet et Laura Ortman jusqu’au 27 février.