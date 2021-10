Postes Canada a dévoilé lundi son timbre en hommage à Serge Chapleau, célèbre caricaturiste de La Presse, pour « son regard unique sur 50 ans d’actualité ».

Léa Carrier La Presse

« Grâce à plus de 7000 dessins réalisés depuis 50 ans, Chapleau fait rire et réfléchir en racontant en une image ce qui agite et ébranle la société », a déclaré Postes Canada dans un communiqué de presse.

Le timbre reprend sa caricature We love you-Pas cette fois-ci j’ai mal à la tête !, dessinée en 1995, au terme de la campagne référendaire. Elle faisait écho à la grande manifestation organisée à Montréal par les forces fédéralistes pour convaincre les Québécois de rester au sein de la fédération canadienne.

La caricature originale se trouve maintenant au Musée McCord, don de Serge Chapleau.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Le caricaturiste Serge Chapleau

Brian Gable (The Globe and Mail), Terry Mosher (Montreal Gazette), Duncan Macpherson (Toronto Star) et Bruce MacKinnon (The Chronicle Herald) sont les autres caricaturistes éditoriaux mis à l’honneur dans la collection Caricaturistes de presse, en vente le 8 octobre prochain.

Avant d’être caricaturiste à La Presse, Serge Chapleau a notamment collaboré au journal Le Devoir et aux magazines L’actualité et 7 jours. Il est également le créateur de l’émission Et Dieu créa… Laflaque et de son personnage éponyme, Gérard D. Laflaque.