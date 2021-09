Arts visuels

La fleur comme objet d’art

« D’autres travaillent le marbre ; nous travaillons les fleurs », déclare Isabelle Séguin-Éthier au nom d’autres artistes qui, comme elle, puisent à la fois l’inspiration et la matière dans une beauté éphémère issue de la nature. La création florale est un art, souhaite-t-elle démontrer avec Anthologia, un nouveau festival qui aura lieu les 13, 14 et 15 août aux Jardins de Métis, et qui aspire à pousser plus loin la réflexion autour de l’art floral.