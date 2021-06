Arts visuels

New York

Un tableau de Churchill, qui orna le yacht d’Aristote Onassis, aux enchères

(New York) Un des grands hommes d’État du XXe siècle, une vedette de la jet-set, et le premier « super-yacht » de l’histoire : la maison d’enchères Phillips mettra aux enchères le 23 juin à New York un paysage signé Winston Churchill, cocktail de ces trois ingrédients.