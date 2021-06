Arts visuels

Lorna Bauer finaliste du prix Sobey 2021

Ils ne sont plus que cinq. Les finalistes du prix Sobey pour les arts 2021 ont été annoncés ce mercredi par le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC). Il s’agit de Lorna Bauer, qui représente le Québec, Rémi Belliveau (Atlantique), Rajni Perera (Ontario), Laakkuluk Williamson-Bathory (Prairies et Nord) et Gabi Dao (Côte ouest et Yukon).