Québec accorde 25 millions de dollars pour subventionner les ateliers d’artistes dans la métropole. La Ville de Montréal ajoute une somme de 5 millions à ce montant pour soutenir l’écosystème artistique, grandement fragilisé dans la dernière année.

Mayssa Ferah

La Presse

Avec ce financement déjà annoncé au cours du budget de mars dernier, la CAQ donne suite suite à une demande de la mairesse Plante concernant la mise à niveau des ateliers.

Cette somme est prévue au Plan québécois des infrastructures 2021-2031 du secteur culturel, précise-t-on.

On ne crée pas de places supplémentaires pour les artistes, il est plutôt question de pérennité. À l’ère des fortes hausses de loyers dans les quartiers centraux, le gouvernement souhaite leur permettre un lieu de création durable.

Le programme d’ateliers d’artistes offre de rénover les ateliers d’artistes de la métropole, pour en faire des lieux de création durable. Ces nouvelles sommes annoncées conjointement par Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, la mairesse de Montréal Valérie Plante et la ministre responsable de la Métropole Chantal Rouleau permettront de mieux planifier les projets en cours et à venir.

« Notre gouvernement souhaite que les projets se développent de manière pérenne et durable. Je suis très heureuse de cette collaboration avec la Ville de Montréal qui nous permet d’agir concrètement afin que nos artistes puissent créer dans des conditions optimales » estime Nathalie Roy.

« Le maintien et le développement des lieux de création sont en effet indispensables non seulement pour le foisonnement de la recherche et la production artistique montréalaise, mais aussi pour la richesse des écosystèmes et la qualité de vie de nos quartiers », s’est réjouie Catherine Bodmer, directrice générale du Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec.